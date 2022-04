Las empresas IMTC y EuroKlima se unen en el mismo proyecto por la energía fotovoltaica Emprendedores de Hoy

Las empresas IMTC y EuroKlima anunciaron su unificación bajo la marca integradora del Grupo Alisios. De esta manera, la industria de las instalaciones técnicas e industriales y el mantenimiento cuenta con una nueva firma que une la experiencia y la innovación. El objetivo de la nueva organización es seguir trabajando para lograr productos energéticos que sean más eficientes, económicos y sostenibles.

Uno de los campos de mayor desarrollo del grupo es el de la energía renovable. En particular, llevan instalados más de 8.000 metros cuadrados de captadores solares térmicos y 800 kWp de energía fotovoltaica en cubiertas, que son equipos que facilitan un gran ahorro económico y medioambiental.

La energía fotovoltaica como método de ahorro sostenible El avance de la guerra en Ucrania ha provocado un salto más en el precio del gas natural que ha producido un impacto inmediato en las facturas de electricidad. Nuevamente, el coste de la luz se encuentra cerca de superar sus límites históricos.

En este contexto, la generación de energía fotovoltaica es uno de los factores que puede contribuir a paliar la subida en las tarifas de la luz. Se trata de una forma de energía renovable y limpia que no emite gases de efecto invernadero. Por sus condiciones climáticas, España dispone de una ventaja comparativa para la captación fotovoltaica y cuenta con empresas punteras en el sector, como es el caso del Grupo Alisios.

Antes del comienzo de la pandemia ya había más de 59.000 personas trabajando en empleos directos e indirectos vinculados con la industria de la energía fotovoltaica en todo el país. Estos valores están en aumento y se espera que la tendencia continúe así e incluso se acelere.

Previsiones de crecimiento del sector de energía renovable Para mediados de 2021, España contaba con instalaciones que suponen la generación de 12,12 GW de energía fotovoltaica. Según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC 2021-2030) el objetivo es llegar en ese lapso de tiempo a los 39 GW. Para lograr ese objetivo, se calculan inversiones que rondarán la cantidad de 20.000 millones de euros.

Desde hace tiempo, la energía fotovoltaica alcanzó en España el punto en el que su generación no necesita subsidios para ser competitiva. En otras palabras, invertir en energía renovable es rentable porque se produce a un coste menor que, por ejemplo, la electricidad.

Todas las previsiones indican que la energía fotovoltaica empujará al sector de la generación renovable en los próximos años, lo que también favorece la transición ecológica para lograr un modelo productivo sostenible.

La fusión de las empresas IMTC y EuroKlima en el Grupo Alisios deja constituido un nuevo actor de peso en un sector cada vez más pujante como es el de la energía fotovoltaica.



