¿Qué importancia tiene el Brand Identity y cómo influye en el posicionamiento de una marca?

jueves, 7 de abril de 2022, 15:54 h (CET)

La identidad de marca o Brand Identitypodría considerarse como el concepto más importante en el branding, ya que está conformado por un conjunto de valores y creencias que establecerán vínculos con el cliente a nivel emocional.

Durante la construcción de la marca, deben aplicarse estrategias de forma planificada y acertada con el propósito de extender la marca en el mercado, posicionarla como un referente y ubicarla entre los consumidores de forma directa o indirecta.

Goose and Hopper es una agencia de publicidad especializada en el mundo del marketing digital que crea estrategias de marca para proyectos online y offline. Además, para ellos no existen clientes pequeños cuando las aspiraciones son grandes, por eso plantean retos importantes durante la construcción de las marcas.

La identidad de marca tiene un papel clave en una buena estrategia de marketing El Brand Identity reúne todos los elementos que crea una empresa para construir una imagen correcta para su público objetivo. Cuando se habla de la identidad de marca, se refiere a la intención existente detrás de esta y a la forma en la que el negocio cultiva una imagen determinada en la mente de sus clientes potenciales.

Durante el proceso de branding, este concepto es de suma importancia, ya que es en este nivel donde deben aplicarse las estrategias que permitirán a la marca distinguirse y permanecer en el tiempo, haciendo realidad la promesa hecha a los clientes y definiendo las asociaciones que aspira crear o mantener. De esta manera, las relaciones que se establecen entre la marca y sus clientes se entienden como asociaciones o conexiones.

Estos vínculos son los que representan la razón de ser de las marcas, por eso es en este punto del proceso donde debe generarse, estratégicamente, una proposición de valor que involucre beneficios funcionales o emocionales en el público objetivo.

La confianza es fundamental para lograr posicionamiento y credibilidad La confianza es un elemento emocional fundamental que debe plantearse como uno de los valores que forman parte de la identidad de marca de una empresa. Esta no se genera automáticamente y mucho menos en un mercado competitivo que ha estado abarrotado de información y ofertas. Por esta razón, la confianza es considerada como una de las herramientas más fuertes e importantes dentro de una estrategia de marketing. Cuando una marca logra la credibilidad de su público objetivo, supera las barreras de la competitividad, que es muy alta en la actualidad, y se consolida en el mercado.

Goose and Hopper es una agencia integrada por un grupo de especialistas en branding, ya que cuenta con profesionales en conceptualización y diseño de marcas. Durante el proceso, el equipo desarrolla el Naming o la definición del nombre de un producto o servicio y la Brand Strategy, donde se define la personalidad, cultura y tono de la marca. Así como la Brand Voice, que es la voz de la marca, la Brand Identity, orientada a la conexión emocional y, finalmente, el Brand Care, que tiene que ver con el cuidado y el seguimiento de la marca.



