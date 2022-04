Disfrutar de una fiesta de despedida en barco en Valencia Emprendedores de Hoy

Celebrar las despedidas de soltero en un catamarán es una opción muy recurrente. Este es un lugar original y divertido para homenajear al integrante que va a contraer matrimonio. Sin embargo, la temporada con las condiciones climáticas ideales para este tipo de fiestas comienza en abril y finaliza en septiembre.

Una de las mejores maneras de disfrutar de fiestas en barco Valencia es a través de los servicios de Crea Despedidas Valencia, empresa que todos los sábados de primavera y verano dispone de distintas salidas en barco. En cada nave, hay una capacidad de hasta 100 personas, lo cual permite que acudan todos los amigos y amigas de los novios invitados a esta fiesta en el Mar Mediterráneo.

Celebrar en un barco la despedida de soltero Crea Despedidas Valencia recomienda que todos los interesados en disfrutar de una fiesta en catamarán hagan su reserva con 2 meses de antelación al menos, ya que la demanda es muy alta y los viajes son limitados, aunque cada sábado la empresa organiza tres fiestas diferentes.

La más larga es de 3 horas de duración y se realiza en el horario de mediodía, de 13 a 16 horas. Los servicios incluidos en la fiesta son el DJ, un mojito de bienvenida, comida y bebida. De hecho, se sirven ensaladas, paella, pan y fruta que se acompañan con sangría, cerveza o un refresco.

Por la tarde, hay dos salidas más de una hora y media cada una. La primera parte a las 16:30 y regresa a las 18 horas. La segunda es de 18:15 a 19:45 horas. Pero en ambas fiestas se incluyen en el precio los servicios del DJ y una copa.

Además, si el estado del mar lo permite y el capitán lo autoriza, los grupos pueden darse un baño refrescante. La salida es desde La Marina de Valencia y siempre hay que estar con 30 minutos de anticipación para realizar el check in. Después de dar un paseo por el puerto, el barco sale a mar abierto. Sin embargo, en el caso de que toque un día con mal tiempo, el recorrido se hace en el interior de La Marina.

Salidas privadas en velero para una fiesta más exclusiva Otra opción para disfrutar de las fiestas en barco en Valencia son las salidas privadas en velero, ideales para los grupos que buscan una celebración íntima y diferente. En este caso, la capacidad es para 10 u 11 personas y el paseo dura 2 horas y se incluyen refrescos y un vino o un gin tonic.

También existe la posibilidad de comer o cenar en el barco. No obstante, los grupos pueden llevar más comida y bebida propia. Además, la fiesta en el velero se puede completar con el uso de un banana boat o un jet ski.

Las fiestas en barco en Valencia organizadas por Crea Despedidas Valencia son una de las mejores maneras de celebrar a los novios y pasar unas horas con amigos que serán imposibles de olvidar.



