SF Motor Premium aporta las claves para aprender a ahorrar combustible

jueves, 7 de abril de 2022, 15:42 h (CET)

Aunque los vehículos de uso privado se han convertido en un medio vital para transportarse de un lugar a otro, muchos conductores aún no tienen un conocimiento amplio sobre sus cualidades o las estrategias de manejo requeridas para optimizar su funcionamiento.

El consumo de combustible, por ejemplo, es una de esas características que necesariamente impacta en la durabilidad del vehículo y en el gasto de dinero de su conductor. Por tal motivo, SF Motor Premium ha decidido aprovechar este espacio para dar algunas claves de cómo ahorrar combustible ya sea en un coche o en una moto.

Hábitos de conducción que reducen el consumo de combustible A pesar de que el uso de combustible de calidad y el mantenimiento preventivo del vehículo ayudan considerablemente a mejorar su rendimiento y a disminuir sus costes, algunas buenas costumbres a la hora de conducir también impactan positivamente en el rendimiento del vehículo.

Sobrecargar un coche o una moto con personas o mercancías, por ejemplo, hace que se reduzca la eficiencia del combustible, requiriendo el uso de más gasolina para mantener la potencia del vehículo. En este caso, es recomendable verificar qué elementos no son requeridos por el conductor y su familia, con el fin de prescindir de ellos y, así, evitar una sobrecarga que afecte la optimización del recurso durante cualquier viaje.

Por otro lado, conducir a una velocidad media que no sobrepase los límites, además de salvar vidas y prevenir accidentes, también favorece a ahorrar un total de entre un 10 y 15 % de la gasolina sobre el total utilizado.

En relación con lo anterior, controlar el uso del aire acondicionado también es una costumbre que ayuda a ahorrar combustible. El uso de esta función en cualquier vehículo sobrerevoluciona el motor y, en consecuencia, aumenta el consumo de gasolina o diésel. Por esta razón, es recomendable que, si no es estrictamente necesario el uso de la calefacción o la refrigeración artificial del vehículo, no se utilice durante ningún momento del trayecto.

¿Cómo ahorrar combustible en las motos? En el caso de las motos, es importante destacar que los nuevos modelos cuentan con motores que ya no requieren de un periodo de precalentamiento, por lo cual no es necesario poner en marcha el motor antes de iniciar cualquier recorrido. Esta pequeña acción genera un ahorro considerable de combustible, sobre todo porque encender el motor con el vehículo detenido genera un consumo mucho más alto de gasolina, comparado con el que se utiliza si estuviera en movimiento.

Ahorrar combustible en un vehículo es muy sencillo, en especial si se tienen buenos hábitos de conducción. Aun así, adquirir un vehículo con motores y mecanismos eficientes, siempre va a ser la mejor manera de evitar un gasto excesivo de combustible. Por esta razón, SF Motor Premium siempre se ha preocupado de comercializar vehículos que cuenten con mecanismos de última tecnología. En su página web, ofrece para la venta modelos de todos los estilos y presupuestos, con los cuales esperan cumplir las expectativas de estética y eficiencia que tanto buscan sus clientes.



