Encimeras con madera resistente y sostenible en Encimeras de Olivo

jueves, 7 de abril de 2022, 13:55 h (CET)

Uno de los espacios a los que hay que prestar más atención, en el momento de reformar una vivienda, es la cocina. Esto se debe a que es uno de los rincones más concurridos del hogar y se necesita acondicionar con muebles de materiales funcionales.

Este estilo de mesón es muy útil para colocar objetos y, gracias a su variedad de diseños, puede aportar un toque único a este espacio. Apostando por el trabajo artesano y por la innovación en materia de interiorismo, la empresa Encimera de Olivo ofrece encimeras de cocina a medida, hechas a mano y elaboradas con madera de olivo resistente y de alta calidad. Estas son ideales para quienes buscan decorar espacios con materia prima ecológica.

Ventajas de elegir encimeras de madera de olivo El auge de la producción sostenible también ha impactado positivamente en el sector del diseño de interiores. Actualmente, es común encontrar piezas de cocina elaboradas con materia prima natural como la madera de olivo. Este producto proviene directamente del árbol del olivo y destaca por tener un color crema o marrón amarillento con contraste en tonos oscuros que resulta muy favorable para darle un aspecto rústico a cualquier espacio.

Asimismo, la madera de olivo tiene una irregularidad en sus vetas, formando complejos dibujos que hacen que cada pieza sea única. Otra ventaja es su durabilidad, ya que puede soportar todo tipo de utensilios y aparatos de cocina sin romperse. Además, son resistentes frente a hongos o insectos, por lo cual no se dañan con facilidad y, si son cuidadas debidamente, tienen un largo tiempo de vida útil. Por esta razón, elegir encimeras de madera de olivo puede ser una gran elección para tener en la cocina.

Encimeras de olivo a la medida del cliente La empresa Encimera de Olivo es especialista en trabajar de manera artesanal la madera maciza de olivo, para crear encimeras según la medida y la forma que requiera el cliente. Además, este puede elegir el acabado de la pieza (barniz, aceite catalizado o cera natural) sin tener que pagar un coste adicional. Todas las grietas y agujeros del producto son rellenados con resina epoxi transparente o de color, ya que esta se caracteriza por ser el pegamento más efectivo del mercado.

En su tienda física, es posible apreciar la gran variedad de encimeras de olivos y barras para cocina de diferentes modelos que fabrican. También disponen de una página web donde exponen un amplio catálogo de productos y desde donde clientes de toda España pueden contactarlos.

Una característica que diferencia a la compañía de otros competidores del sector es que sus presupuestos no son estándares, sino que ofrecen precios ajustados a las necesidades del cliente.

Encimeras de Olivo es un departamento de la empresa familiar Carpintería Santa Clara, quienes desde 1985 trabajan artesanalmente la madera. Asimismo, manteniendo en alto sus principios de innovación, se dedican a fabricar variedad de productos con madera de olivo, nogal, fresno olivato, cerezo y pino con bordes naturales, garantizando acabados de óptima calidad.



