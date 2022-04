Trebede destaca por el trato directo hacia sus clientes Emprendedores de Hoy

jueves, 7 de abril de 2022, 13:25 h (CET)

Una de las premisas del mercadeo actual es que la atención personalizada en el servicio al cliente es un elemento diferenciador crucial en esta estrategia. Es allí donde la empresa puede tomar ventaja entre sus competidores para formar un vínculo duradero con los consumidores y convertirlos en embajadores de marca.

Es lo que se conoce desde hace mucho tiempo como el ‘trato directo‘. La capacidad de responder a los requerimientos de los compradores de los productos de una forma amable y a la vez resolutiva. Es la mejor manera de generar lealtad a la marca y posicionamiento en el mercado.

Consciente de ello, la firma de soluciones de CRM Trebede realizó un estudio entre sus clientes para avaluar su visión sobre las soluciones informáticas. Al observar las plantillas de resultados, pudo ver la mención de varios elementos positivos atribuidos al producto y a esta empresa proveedora. Uno de esos valores es el ‘trato directo’ que percibían los adquirientes de su producto.

Estrategia de marketing directo El trabajo de Trebede no solo consiste en poner a disposición de sus consumidores una solución de gestión (Costumer Relationship Management) que favorezca la productividad. También organiza la información para gestionar calendarios de actividades en función del perfil de cada consumidor y jerarquiza la información del seguimiento a la cartera de compradores.

Junto a la herramienta, se vende el trato directo al cliente. Para ello, Trebede ha dispuesto de diversos canales, como el telefónico. A través de él, los clientes pueden consultar cualquier duda cuando lo deseen. Adicionalmente, consiguen hacerlo vía e-mail o abriendo un ticket de ayuda que se encuentra en la propia herramienta.

Relación de proximidad con los clientes Al establecer un trato directo con los clientes, Trebede ha asegurado mecanismos de comunicación que le deja consolidar vínculos y cultivar una relación productiva. Esto le genera un feedback en el que conoce de primera mano las inquietudes de los usuarios en relación con su herramienta de CRM. Con ello, identifica posibles mejoras para su producto.

Esto es sumamente importante, ya que la empresa afirma que, en la actualidad, una buena herramienta de CRM es indispensable en cualquier compañía de comercialización. Cuando la actividad central está basada en una fuerza de ventas, toda estrategia debe orientarse a gestionar efectiva y productivamente la cartera de clientes. Por eso, cada día, más negocios, sin importar su tamaño, las están utilizando.

El trato directo de Trebede a los usuarios de su herramienta de CRM les permite conocer de manera rápida la forma de aprovecharla mejor. Así, los clientes pueden asimilar todas las oportunidades que se abren con el programa. Al mismo tiempo, Trebede construye relaciones duraderas basadas no solo en la venta de un software, sino en el acompañamiento continuo.



