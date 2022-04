mira, nueva startup de self-care femenina que apuesta por ingredientes veganos y sostenibles Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 17:57 h (CET) La compañía trabaja con formulación propia, seleccionando los ingredientes por su calidad y pureza, sin aditivos artificiales ni componentes innecesarios, y centraliza su producción en España El estilo de vida actual impone un ritmo acelerado que apenas deja tiempo para detenerse a cuidarse, y no siempre la alimentación que seguimos es la adecuada para proporcionar al cuerpo todos los nutrientes que necesita. Mantener una dieta sana, practicar ejercicio y descansar lo suficiente son los tres elementos clave para una vida saludable, pero muchas veces sentimos cansancio y falta de energía y necesitamos una ayuda complementaria. Eso es precisamente lo que ofrece mira, la startup de cuidado personal que anima a las mujeres a redescubrirse y cuidarse mientras cuidan el planeta.

Su fundadora es Elena Nieberding, quien tras desarrollar su carrera profesional en los ámbitos de la consultoría estratégica y el e-commerce, tener tres hijos y sentirse agotada por una vida sin pausa, decidió pararse a reflexionar y poner en marcha esta empresa. Se trata de una plataforma de self-care cuyo objetivo es motivar a las mujeres para cuidarse, ofreciéndoles información de calidad, contenidos inspiracionales y productos que extraen de la naturaleza aquellos elementos cuyos principios activos les ayudan a sentirse bien y plenas de energía, siempre con una visión sostenible y responsable.

"mira es una llamada a un consumo más consciente, a mirar más allá, a informarnos sobre lo que consumimos para tomar las decisiones adecuadas y poder cuidarnos más y mejor. Nuestro compromiso es que nuestras fórmulas sólo tengan los mínimos ingredientes necesarios, y que nuestro cliente conozca claramente la razón de su presencia en el producto. Por eso, apostamos por la máxima transparencia en el packaging y en nuestra web explicamos en profundidad las propiedades de cada ingrediente", apunta Elena Nieberding fundadora de mira.

Fabricado en España, con ingredientes veganos y de máxima calidad

La compañía trabaja con formulación propia, lo que le permite seleccionar minuciosamente a sus proveedores y supervisar la compra de todos los ingredientes justo antes de la fabricación para garantizar su calidad, pureza, y composición. Toda la producción se realiza en España siguiendo las normas GMP (Good Manufacturing Practice, o Buenas Prácticas de Fabricación) de alimentos.

"Tan importante como lo que contienen nuestros productos es lo que no contienen: ni colorantes sintéticos, ni organismos genéticamente modificados, ni gluten ni el resto de los principales alérgenos, y tampoco extras y rellenos innecesarios. Solo los ingredientes clave para proporcionar los nutrientes que promueven un buen funcionamiento del sistema inmune, la salud ósea, cerebral y cardiovascular", destaca Elena Nieberding.

El producto de la firma, mira Essential, es un multivitamínico formulado por y para mujeres que aúna en una sola cápsula diaria diez nutrientes clave como el folato, las vitamina D3 o B12, o el Omega 3 DHA, para dar respuesta a las carencias más comunes en la mujer. Su característica principal es que todos ellos proceden de fuentes veganas. Por ejemplo, el omega-3 DHA no proviene de pescado, sino de la fermentación de la microalga Shizochytrium, cultivada en Francia; y la vitamina D3 procede de líquenes, y no de lanolina de oveja.

Servicio D2C con compromiso sostenible

Este producto se comercializa a través de su e-commerce, con reparto en toda España y gran parte de los países de la Unión Europea, con un modelo que la compañía denomina D2C, ‘Direct to Consumer’, que contempla la compra por producto individual y por suscripción mensual para crear un hábito de uso. "Somos muy jóvenes y de momento tenemos unos cientos de clientas, pero la tasa de recurrencia es muy alta: más del 80% de las clientas, con y sin suscripción, han repetido compra, lo cual es muy motivador y ofrece muy buenas perspectivas", subraya la fundadora de mira.

La compañía mantiene un compromiso firme con la sostenibilidad, desde la selección de los ingredientes, elegidos por su calidad a proveedores de proximidad, en su mayoría europeos, hasta su apuesta por un sistema ‘refill’ que incluye un envase de cristal en el primer pedido y se va rellenando en los sucesivos para minimizar el impacto ambiental. Para los envíos evitan los plásticos de un solo uso, utilizando cartón reciclado y bolsas compostables.

