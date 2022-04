Natalia González será la nueva Chief Commercial Officer de Parclick Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 17:10 h (CET) Natalia González fue uno de los primeros fichajes de Parclick. Lleva ya ocho años en la empresa —que se fundó hace 10— como General Manager para Iberia. Su promoción llega a la vez que un nuevo fichaje: Fabiana Trujillo, que será la nueva Squad Lead de Barcelona. Con estas novedades, en Parclick más de la mitad de los puestos directivos (el 53,85%) están ocupados por mujeres Parclick, plataforma de referencia en España en reserva de parkings online, ha anunciado un nuevo nombre entre su equipo directivo. Natalia González, que trabaja para la plataforma desde 2014 —dos años después de su fundación— ha sido nombrada Chief Commercial Officer (CCO). Hasta el momento, Natalia ocupaba el puesto de General Manager para Iberia.

“Los años como General Manager en Iberia me han dado la oportunidad de crecer profesionalmente y en lo emocional. De empatizar con compañeros y clientes, ayudarnos, comprender lo que sucede en el barro y encontrar soluciones ante las adversidades”, apunta González.

Antes de incorporarse a Parclick en 2014, concretamente al área de Desarrollo de Negocio y Atención al Cliente, trabajó durante casi 12 en el área de Marketing de dos compañías de soluciones de software: MicroBlanc, primero y años más tarde Informatica. Se diplomó en 2004 en Ciencias Empresariales por la Universitat de Cataluña y, cuando tuvo clara su orientación profesional, se especializó en Dirección y Comunicación de Marketing en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y más tarde estudió un PDD (Programa de Desarrollo Directivo) en IESE – Universidad de Navarra.

Una empresa liderada por mujeres

En 2022, y con estos nuevos cambios, en Parclick más de la mitad de los puestos directivos (el 53,85%) están ocupados por mujeres. Este porcentaje ha aumentado desde 2021, cuando solo 4 de cada 10 lo eran (un 38,46%).

La estructura organizativa de Parclick es principalmente horizontal. Presentan una organización dividida en squads de trabajo, pequeños grupos de entre 4 y 7 personas, con perfiles multidisciplinares, en los que cada equipo tiene clara su misión y objetivos.

Conducir Parclick hacia una nueva etapa

Natalia González considera que el futuro de Parclick está en el parking como hub de servicios al ciudadano —aparcamientos para bicicletas y vehículos de movilidad compartida, electrolineras, centros de distribución de última milla, etc.—. El papel del parking del futuro es el de facilitar la movilidad y mejorar la sostenibilidad de la ciudad, algo que ya está en proceso de transformación y hacia lo que camina la empresa, de la mano de la digitalización y la innovación tecnológica.

Para conducir a Parclick hacia este futuro, Natalia considera que un liderazgo VUCA, adaptado a entornos de Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad (por sus siglas en inglés) es el más apropiado para motivar a su equipo. “Si hay algo que he aprendido todo este tiempo es que vivimos en periodos de cambio y adaptación permanente al entorno. La ventaja competitiva de Parclick reside en todos y cada uno de sus empleados, Un equipo debe estar motivado y comprometido para conseguir los objetivos que se plantean día a día por lo que considero muy importante la flexibilidad, foco y sencillez para adaptarnos a la volatilidad”, precisa.

