Alvatross by SATEC logra la certificación Gold de TM Forum con 8 nuevas API abiertas

jueves, 7 de abril de 2022, 16:57 h (CET) Alvatross se sitúa como el primer proveedor de OSS con certificación Gold del TM Forum en EMEA. La plataforma de SATEC cubre la necesidad de las telcos de proveer un portfolio de productos y servicios cada vez más complejo y dinámico e integrar productos de terceros Alvatross by SATEC, la división de desarrollo de OSS dentro de la multinacional tecnológica Grupo SATEC, ha logrado la certificación por parte de la plataforma TM Forum de ocho nuevas API abiertas, con lo que suma ya 14 de estas certificaciones.

En esta división perteneciente a la multinacional tecnológica española Grupo SATEC trabajan 25 personas que, a lo largo de los dos años de vida de Alvatross, han desarrollado diferentes proyectos mientras profundizaban en la mejora de sus propios servicios. Ahora, en el primer trimestre de 2022, Alvatross se sitúa como el primer proveedor de OSS con certificación Gold del TM Forum en la región EMEA.

Alvatross nace como respuesta a la demanda de servicios convergentes por parte de las telcos, en lo que ha sido una evolución natural de su negocio clásico (fijo, móvil y datos) hacia la oferta asociada a las nuevas tecnologías y a la generación de oferta con productos de terceros (OTT , IoT, seguros, eHealth.. ).

Las operadoras necesitan contar con soluciones para automatizar la provisión de un portfolio de productos y servicios cada vez más complejo y dinámico. Además, deben integrar en su oferta componentes de otros partners (y viceversa) y para ello, deben contar con capacidades de integración basadas en las mejores prácticas, como las Open APIs de TM Forum se basan en las mejores prácticas de integración.

La plataforma Alvatross ha logrado la certificación de las siguientes APIs abiertas:

TMF620 - Gestión de catálogos de productos

TMF622 - Oferta de productos

TMF632 - Gestión de partes

TMF633 - Gestión del catálogo de servicios

TMF634 - Gestión del catálogo de recursos

TMF638 - Gestión del inventario de servicios

TMF639 - Gestión del inventario de recursos

TMF640 - Activación y configuración de servicios

TMF641 - Gestión de pedidos de servicios

TMF651 - Gestión de acuerdos

TMF657 - Gestión de la calidad del servicio

TMF673 - Gestión de direcciones geográficas

TMF674 - Gestión de sitios geográficos

TM Forum es una alianza de más de 850 empresas mundiales que trabajan juntas para romper las barreras tecnológicas y culturales entre los CSP, los proveedores de tecnología y los SI. La presencia del Alvatross en esta plataforma se concreta en dos aspectos: en las API abiertas, Alvatross se encuentra entre los 8 primeros proveedores a escala mundial y en ODA, en la parte más experimental, Alvatross se encuentra en primer lugar cumpliendo todos los estándares.

