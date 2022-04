La UPC School imparte tres cursos 100% subvencionados en el ámbito digital Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 16:25 h (CET) La UPC School realizará entre mayo y junio tres cursos de formación continua en las áreas de ciberseguridad y gestión de proyectos CRM totalmente subvencionados y sin coste alguno en la matrícula. Estos programas se dirigen tanto a personas trabajadoras en activo como a personas en situación de desempleo Esta actuación está impulsada y subvencionada por el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña y financiada por el Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Los cursos están orientados a la mejora de competencias profesionales adaptándolas a las nuevas demandas del sector productivo, cada vez más marcado por la digitalización.

Estos son los 3 cursos TIC 100% subvencionados:

Curso en Gestión de Proyectos de Implementación de CRM. (Fecha de inicio: 2 de mayo – presencial en Barcelona). Las plataformas de CRM sistematizan uno de los procesos más importantes para el crecimiento de una empresa: las ventas, pero no solo eso: las ayudan a mejorar la gestión con el cliente, agilizar procesos y mejorar la rentabilidad global del negocio. Implementar y gestionar adecuadamente un CRM genera una ventaja competitiva primordial para las organizaciones. Este programa formativo está diseñado para capacitar en el diseño y gestión integral de proyectos de implementación de CRM, principalmente con la plataforma Salesforce y enfocados al sector digital.

Curso en Implantación y Gestión de la Ciberseguridad (Fecha de inicio: 3 mayo – presencial en Barcelona). Conocer las características del tráfico que atraviesa la red informática de una empresa y detectar las actividades sospechosas y posibles amenazas es, hoy en día, un objetivo prioritario para asegurar la actividad de cualquier organización. Este curso tiene como objetivo capacitar para gestionar las herramientas y procedimientos de protección de los sistemas de información contra ciberataques o accesos no autorizados.

Curso en Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad (Fecha de inicio: 1 junio – presencial en Barcelona). Hoy en día, a pesar de las medidas implantadas a nivel informático dentro de la empresa, siempre existe el riesgo de que ocurra un incidente de ciberseguridad. Dar respuesta a estos ataques de manera efectiva, es una tarea compleja que exige una estrategia y coordinación permanentes de recursos humanos y tecnológicos dentro de la organización. Este curso ha sido diseñado especialmente para identificar las características de los ataques informáticos, programar herramientas de detección y mecanismos de reacción para contener el ataque y recuperar cuanto antes el funcionamiento de los procesos de negocio.

