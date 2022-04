Like Drivers amplia su flota con un nuevo Mercedes Clase S Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 15:55 h (CET) La empresa cuenta con una flota de vehículos de clase E y V, que ha sido ampliada esta última semana Like Drivers es la empresa que ofrece servicios VIP de transfer y alquiler de vehículos de lujo con conductor a nivel nacional. La experiencia que ha adquirido la empresa des de 2008 le ha servido para que su servicio evolucione y mejore con el paso de los años.

Cada vez es más la gente que confía en la empresa para realizar trayectos de lujo a la hora de visitar España. Cuenta con un servicio impecable durante las 24 horas del día todos los días del año.

El principal objetivo de la empresa es ofrecer un servicio de calidad, con el que el cliente pueda disfrutar de una comodidad y se pueda despreocupar de los trayectos durante su viaje.

Uno de los puntos por los que destaca la empresa es su flota de vehículos ya que son de clase E y V. Actualmente ha ampliado su flota de vehículos para disponer de más diversidad y ofrecer un servicio impecable. El nuevo vehículo con el que cuenta ahora la empresa es un Mercedes Clase S.

Gracias a ello, los clientes que necesiten un transporte de lujo que ofrezca todas las necesidades, podrán contactar con la empresa.

La empresa cuenta ya con una amplia cartera de clientes, y pretende crecer durante los próximos años, por ello ofrece un servicio que tiene en cuenta ciertos aspectos que le permiten diferenciarse de la competencia.

Los conductores de Like Drivers tienen en cuenta una conducción segura y eficaz que permita la llegada puntual a los sitios a los que se solicite. Este tipo de servicio suele solicitarlo clientes con altos cargos que lo necesitan para desplazarse continuamente.

Para contactar con la empresa se puede hacer visitando el siguiente enlace: https://likedrivers.com/

