ASKO participará en Casa Decor 2022 con un espacio que convierte la cocina en lugar de culto

jueves, 7 de abril de 2022, 14:41 h (CET) El fabricante de electrodomésticos premium estará del 7 de abril al 22 de mayo en el espacio destinado a Casa Decor 2022, en el número 89 de la calle Goya de Madrid ASKO, marca de electrodomésticos cuyo diseño, calidad y durabilidad están inspirados en valores escandinavos, contará con un espacio propio en Casa Decor 2022 en el que mostrará su gama de productos de cocina y lavado así como algunas de sus últimas novedades.

El espacio estará diseñado por el estudio de arquitectura BAO Proyectos, que ha trabajado durante los últimos meses para que tenga su propia expresión y apariencia estética. Minimalismo, innovación y elegancia confluirán en este espacio para trasladar al visitante a una cocina que se convierte en espacio artístico con un cuidado exquisito en la elección de colores y el uso de materiales naturales. “La propuesta reflexiona sobre el espacio donde se elaboran los alimentos, el cual hemos convertido en un espacio artístico. Nuestra idea era trasformar el espacio del hogar por excelencia en un lugar de culto”, comentan Pilar Barroso y Miguel Brieva, de BAO Proyectos.

“Como fabricante premium de soluciones para el hogar con especial cuidado por el diseño y la innovación, Casa Decor supone una gran oportunidad para dar a conocer nuestra marca y productos”, afirma José Guillén Rojas, responsable de ventas de ASKO. “Queremos que los visitantes nos conozcan mejor, y que puedan apreciar no sólo el diseño y funcionalidades propuestos, sino la calidad y robustez con la que fabricamos nuestros electrodomésticos que responden a la promesa de la marca de que duren al menos 20 años. Estamos convencidos de que no dejarán a nadie indiferentes”.

Entre los productos de cocina que se integrarán en el espacio de Casa Decor, destacan el horno 5 en 1, que permite hasta 5 tipos de cocción al combinar el modo convencional, el modo vapor y el modo microondas, así como la máquina de café que ofrece prestaciones profesionales para los consumidores más exigentes y todo en el exclusivo diseño de acero negro cepillado (“black steel”). También se podrá apreciar el conjunto formado por la lavadora y la secadora de 11kg, así como el armario de secado, que permiten tener una auténtica lavandería en casa. Los visitantes también podrán conocer la gama de cocina ASKO Craft, inspirada en la cocina profesional y creada con un enfoque centrado en los usuarios más exigentes, que destaca por su diseño atemporal.

Colaboración con el Grupo Alvic

Además este año ASKO colaborará con el Grupo Alvic, compañía dedicada a la fabricación de materiales y componentes para el mobiliario y decoración y referente a nivel global para el cliente profesional de la cocina. El espacio contará con el diseño del arquitecto Héctor Ruiz Velázquez, experto en crear habitats únicos y llenos de vida, y con una amplia experiencia en trabajar para Casa Decor. Un espacio que contará con alguno de los modelos más destacados de la marca, como son el horno OCS8487A o la placa HI1355G, además de la máquina de café CM8477A, o el cajón de vacío ODV8127A y el cajón calienta platos ODW8127A.

Casa Decor vuelve al barrio de Salamanca de Madrid, donde comenzó su historia hace ya 30 años. Este 2022 el evento tendrá lugar del 7 de abril al 22 de mayo en la calle Goya 89 y contará con 54 espacios diseñados por los mejores interioristas, diseñadores, arquitectos y paisajistas. En estos espacios se expondrán cientos de productos de grandes compañías, con la intención de mostrar las tendencias del mundo de la decoración, el diseño y la tecnología del hogar.

