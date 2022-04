La empresa valenciana Riluxa se sitúa en el ranking del Financial Times de 2022 Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 14:01 h (CET) Riluxa ha sido incluida por primera vez en el FT1000, la clasificación de las 1000 empresas de más rápido crecimiento en Europa, publicada por el Financial Times. Gracias a un crecimiento absoluto de casi el 400% y un crecimiento compuesto del 70% entre los años 2017 y 2020, Rla empresa valenciana ha sido clasificada #1 en Valencia de las empresas que más crecen, #5 en toda Europa en su sector, y #17 en España de las empresas que más crecen www.riluxa.com es la referencia de los baños de lujo hechos a medida.

Diseño de alta gama / hecho a medida / materiales exclusivos

Riluxa ha sido incluida por primera vez en el FT1000, la clasificación de las 1000 empresas de más rápido crecimiento en Europa, publicada por el Financial Times.

El FT1000 analiza el resultado de decenas de miles de empresas de 33 países europeos y de diversos sectores, para destacar las que más han crecido en ingresos en los últimos tres años.

En esta 6a edición de la tabla comparativa, gracias a un crecimiento absoluto de casi el 400% y un crecimiento compuesto del 70% entre los años 2017 y 2020, Riluxa ha sido clasificada:

#1 en Valencia de las empresas que más crecen



#5 en toda Europa en su sector



#17 en España de las empresas que más crecen

Fundada en 2016, con sede en Valencia, Riluxa es una marca líder de baños contemporáneos. Sus productos est ́an diseñados, hechos a mano en Valencia y enviados a todo el mundo. También ofrece una cuidada selección de los accesorios de baño de mayor calidad mundial.

Combinando tecnología punta con la experiencia manual de un artesano, Riluxa establece un nuevo estándar en diseño, construcción y personalización. Ofrece una calidad premium, muebles de baño diseñados con ingenio que están hechos a medida según las características de cada proyecto.

Riluxa.com: una empresa global

Riluxa es una compañía verdaderamente europea, sirviendo tanto a clientes finales como a profesionales, para los sectores residencial, hotelero y comercial.

Con oficinas en varios países (España, Reino Unido, Francia, Alemania) y una lista de clientes que va de Hollywood a las Maldivas, ha logrado un increíble crecimiento interanual: un llamativo 50% desde su creación en 2016, lo que la lleva a tener cobertura en publicaciones como Forbes o Challenges, entre otras.

Instagram - Facebook - Youtube - LinkedIn

Vídeos

Fabricación artesanal de bañeras a medida en Corian® solid surface



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.