N2A Express: El sector de la moda se sube al movimiento de la sostenibilidad para mejorar el medio ambiente

jueves, 7 de abril de 2022

jueves, 7 de abril de 2022, 14:02 h (CET) Pilar Abelló, CEO de N2A Express, explica que "realizar una compra de ropa a un precio muy barato, implica que alguien ha trabajado por un bajo precio" Uno de los ámbitos profesionales que se suman a la lucha por la sostenibilidad del medio ambiente es el sector de la moda. Son muchas las marcas de ropa de pequeñas y medianas empresas las cuales se unen a dicho movimiento.

Entendemos como moda sostenible una solución a la moda convencional de toda la vida. Una lucha para mejorar el medio ambiente, conseguir el respeto de los derechos humanos de los trabajadores textiles y la protección de la salud de fabricación con materiales naturales libres de elementos contaminantes y tóxicos.

La principal diferencia de las grandes compañías del sector de la moda con las PIMES es que se centran en encontrar una mano de obra barata para lograr unos márgenes estipulados en sus consejos de administración. Es muy difícil encontrar una política de sostenibilidad en algunas grandes multinacionales para concienciar sobre la importancia de dicha lucha.

Pilar Abelló, CEO de N2A Express, explica que “realizar una compra de ropa a un precio muy barato, implica que alguien ha trabajado por un bajo precio y en unas condiciones sin garantías. Se ha demostrado que la mayoría de gobiernos no actúan ni defienden las políticas anti grandes corporaciones.”

HiCute, una moda sostenible

Por este motivo, encontrar en las pequeñas y medianas empresas de moda esa motivación en la lucha de la creación de ropa sostenible, es una gran noticia. Un ejemplo es la involucración de la marca HiCute que ofrece a sus clientas un espacio en el que se unen la sostenibilidad, la calidad, la feminidad y el diseño.

Se trata de un valor primordial para que el cliente final apueste por estos productos. Tal y como explica afirma esta marca de ropa sostenible, “cada pequeño paso cuenta para ser lo más ecofriendly posible” y, además, asegura que “tenemos que acostumbrar al cliente a compra menos y de mejor calidad y sostenible”

HiCute ofrece un estilo de ropa con marcas nacionales, de gran calidad, a precios justos y muy sostenibles para el medio ambiente. No es nada fácil contrarrestar el peso pesado del “fast fashion” con la implicación del sector de la moda en este tipo de empresas con la lucha con el medio ambiente. No obstante, la mentalidad de las nuevas generaciones está cambiando porqué tienen más conciencia social, y buscan marcas diferenciadoras tanto por el diseño, la calidad y comprometidas con la sostenibilidad.

N2A Express, como experto en marketing sostenible desde el año 2008, se muestra muy feliz de ver que empresas del sector de la moda como HiCute se unen en la lucha por el medio ambiente. Es muy importante unir a este movimiento sostenible pequeñas y medianas empresas de todos los sectores profesionales.

