Gumen ofrece menú para que la comida o la cena del día a día sea más fácil y más económico

jueves, 7 de abril de 2022, 11:24 h (CET)

En múltiples ocasiones, el tiempo no alcanza para nada y no hay tiempo para cocinar a causa del estudio o el trabajo.

Afortunadamente, ahora en Barcelona existe un restaurante donde se puede elegir que se quiere comer a través de su página web y antes de las 14 de la tarde el plato estará en la puerta de la casa o de la oficina.

Gumen es una plataforma donde el cliente puede elegir el menú de su preferencia y disfrutar de una variedad de sabores y olores. El restaurante ofrece comida fresca y una amplia carta para disfrutar de una amplia gastronomía para el menú del día.

Disfrutar de cocina tradicional en las oficinas Es habitual que las compañías organicen eventos para promocionar sus servicios, celebrar fechas especiales o hacerles un reconocimiento a sus empleados. Gumen es una empresa familiar que también ofrece el servicio de catering para que las organizaciones no se preocupen por un buen servicio de comida para sus empleados. Gumen facilita este servicio adaptado a reuniones empresariales o de carácter social. Este servicio gastronómico ofrece a empresarios y comerciantes la opción de disfrutar de la cocina tradicional en sus establecimientos y lo hace con honestidad, compromiso, calidad y transparencia. A través de las redes sociales, muchas compañías han manifestado su satisfacción con el servicio otorgado por este comedor que se ha especializado en la atención virtual y tiene una experiencia de más de 20 años en el mundo gastronómico catalán. Todo el personal de Gumen se encuentra altamente calificado para atender las necesidades de los clientes en su lugar de trabajo.

¿Cómo funciona el servicio? Lo primero es que se debe tener en cuenta que el restaurante maneja un pedido mínimo de 20 € y que el coste del domicilio puede variar según la zona a donde va a ser enviado el menú del día. Cada día, Gumen ofrece dos tipos de menú, que son el mediterráneo y el plato dietético. En la página web del restaurante, los clientes pueden observar con mayor precisión cuáles son los ingredientes que componen cada creación gastronómica por si alguien es intolerante a cualquier alimento. El servicio se presta de lunes a viernes y hay algunos lugares de la ciudad donde no se hacen domicilios en las tardes. Además, Gumen dispone de una plataforma de pago segura para que los comensales estén tranquilos con sus pedidos. Se trata de una empresa familiar que, de generación en generación, ha trasmitido el amor y el respeto por el universo culinario.



