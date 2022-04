Blimbooster: La alternativa para conseguir miles de descargas en apps 10 veces más barato que con Ads Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 10:01 h (CET) Recientemente en varios estudios realizados, se demostró que los precios por adquirir un usuario con ADS se dispararon hasta 10 veces más que hace 2 años. Miles de startups han caído en bancarrota al no ser rentable redirigir tráfico de calidad a sus proyectos. Varias empresas comentaron que el modelo de negocio estaba a punto de dejar de ser tan rentable. Hasta que uno de los colaboradores dio la solución Se llama Blimbooster, se trata de un software que se encarga de potenciar la exposición, además de aumentar las descargas de su app, de manera orgánica y de forma acelerada. Esto a su vez, se traduce en una mayor cantidad de clientes potenciales para las startups, por lo que, Blimbooster va a potenciar sus resultados de manera exponencial.

Una de los diferenciadores de Blimbooster es que sus clientes únicamente pagarán por resultados que obtengan en sus proyectos y, lo mejor de todo, es que se adapta perfectamente al presupuesto de cada persona.

Varios startups han conseguido miles de descargas en tan solo un día usando esta plataforma, que cuenta con una red de alcance de más de 900 millones de personas para hacer viral los startups.

¿Por qué Blimbooster promete revolucionar el mundo de las descargas moviles?

Porque con Blimbooster no se malgastará el dinero en campañas ficticias que solamente llegan a cientos de cuentas boots que no aportarán nada al alcance de la strartup.

Blimbooster cuenta con una tecnología de vanguardia especialmente diseñada para prevenir fraudes. Por lo que ofrece el 100% de garantía de que las apps, servicio o producto, será expuesto a personas reales, las cuales pueden entrar dentro de la estrategia de ventas y se podrá realizar la conversión para aumentar la clientela. Los productos o servicios serán expuestos de manera instantánea, a miles de cuentas reales.

Ventajas de usar los servicios de Blimbooster

Blimbooster no pone en riesgo el presupuesto

el presupuesto La mejor garantía que ofrece Blimbooster es que solamente reciben el pago una vez que hayan entregado los resultados contratados.

contratados. No se tienen que realizar pagos por adelantado enviando el dinero al limbo, esperando que los resultados se cumplan sin saber cuándo se podrá ver el fruto de la inversión.

Blimbooster cuenta con una red de influencers que pueden impactar las redes y los diferentes canales de difusión a favor de sus clientes. Por lo que garantizan un número real de usuarios que van a descargar la aplicación promocionada.

que van a descargar la aplicación promocionada. Las estrategias de marketing de influencers son totalmente efectivas y las métricas reales estarán disponibles en todo momento para que puedan ser monitoreadas en tiempo real. Blimbooster ofrece resultados reales en tiempo record

startup.blimbooster.com cuenta con un sistema de marketing escalable conformado por una poderosa red de influencers. Las apps estarán en manos de las verdaderas personas que saben cómo volverse virales.

La extensa red de Blimbooster está conformada por más de 350 perfiles de distintas redes sociales, entre ellas las más influyentes del momento, TikTok e Instagram.

Cada una de estas cuentas cumplen una lista de requisitos indispensables que los califican como potenciadores de marca, Blimbooster hace una minuciosa selección de influencers para para asegurar que la app que se promocione esté en manos de personas que la puedan impulsar a través de una novedosa estrategia de marketing.

Blimbooster pone a disposición más de 900 millones de seguidores que conforman su red mundial, así que en cada quien está la decisión de cuando quiere comenzar a crecer.

Con startup.blimbooster.com se podrá difundir su mensaje con el mundo.

