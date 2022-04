Nace Ecobranded, la marca de regalo promocional ecológica y sostenible Comunicae

jueves, 7 de abril de 2022, 09:02 h (CET) Llega al mercado una nueva marca de regalos promocionales comprometida con el medio ambiente, la sostenibilidad y el comercio justo Ecobranded nace con una propuesta de más de 3000 productos personalizables, que cuentan con los certificados oficiales que acreditan su fabricación con materiales ecológicos, reciclados y sostenibles con el medio ambiente. Son una empresa comprometida a reducir el uso de plásticos vírgenes y aumentar el uso de materiales reciclados y orgánicos tanto en el producto como en el envase final.

La sostenibilidad es asegurar que nuestras acciones de hoy no tengan un impacto negativo en las generaciones futuras. Ser respetuoso con el medio ambiente es más que una tendencia, es una inversión del futuro, pero también es una inversión inteligente para aquellas marcas que ofrezcan a sus clientes/empleados regalos, propuestas o promociones sostenibles, aportándoles claros beneficios:

Realizan una acción en favor del futuro de nuestro planeta .



Traslada a sus clientes/empleados la imagen de empresa comprometida y respetuosa con el medio ambiente .



Proyectan una imagen de eficiencia, ya que el consumidor relaciona la inversión en sostenibilidad con empresas eficientes, vanguardistas y líderes en sus sectores.

En la web de Ecobranded encontrarán una amplia variedad de regalos promocionales ecológicos, con más de ocho categorías, desde productos de hogar y textiles, a oficina y tecnología. Ecobranded ofrece la posibilidad de ajustar todos los productos a la marca personal, con el plus de ser sostenible y comprometidos con el medioambiente.

La nueva marca, operará principalmente en el mercado Europeo desde su web ecobranded.es y las delegaciones en Barcelona y Madrid.

Ecobranded, es una marca de G Group que opera en el mercado del regalo promocional desde hace más de 30 años, con exitosas marcas como Goodie y Cardboard 360, ambas marcas líderes en ventas en sus respectivos sectores.

