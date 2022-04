Las ventanas de PVC Gealan que hay disponibles en OREAS Distribución Emprendedores de Hoy

Escoger materiales adecuados e idóneos es fundamental a la hora de reformar las ventanas de un hogar.

La instalación de ventanas de PVC permite utilizar un componente de vanguardia con múltiples beneficios que favorece la estética de cada lugar y ofrece una protección sin igual.

Las ventanas de PVC Gealan que ofrece OREAS Distribución son ampliamente reconocidas por su resistencia, durabilidad y fácil adaptación a diversos espacios. Se trata de un elemento no inflamable y accesible que cada vez es más recomendado por especialistas en el sector.

¿Qué tiene de especial una ventana de PVC Gealan? Gealan es una marca alemana especializada en ventanas de PVC de última generación con acabados sofisticados, estéticos, cuidados al detalle y eficientes. Las ventanas de este tipo son resistentes, fáciles de cuidar, no requieren mucho mantenimiento y están realizadas para soportar adversidades climáticas y atmosféricas, tanto la lluvia más fuerte como el sol más inclemente.

El PVC es un material ideal, ya que aporta insonorización y seguridad, propiciando un ambiente confortable y protegido del exterior. Este componente, denominado policloruro de vinilo, está en tendencia y evidencia una expansión en sectores como la decoración y la seguridad, por lo que cada vez está más solicitado por empresas inmobiliarias y expertos en este sector.

Su singularidad radica en que garantiza rigidez y tiene un aspecto muy atractivo. De la misma forma, es un elemento que promueve un ahorro de energía en calefacción y refrigeración, pues ofrece un aislamiento de temperaturas que protege del exceso de frío o calor. A todo lo anterior, se suma su cualidad anticorrosiva y antioxidante, lo que indica que no se daña por el contacto habitual con agua o humedad.

¿Qué ventajas ofrecen las ventanas de PVC? Contar con ventanas PVC, como las de OREAS Distribución, supone disponer de un alto nivel hermético, un vidrio de calidad superior y la incorporación de un mayor número de cámaras de aire. Es una estructura optimizada para verse bien, pero también para mantenerse en adecuadas condiciones durante mucho tiempo, sin perder sus funcionalidades y ventajas.

OREAS Distribución dispone de todo tipo de ventanas y contraventanas de PVC y aluminio de las marcas líderes, por lo que garantizan la máxima calidad y eficiencia. En su stock,dispone de ventanas abatibles, correderas, guillotinas, elevables, oscilo-paralelas, oscilo-batientes y pivotantes, entre otras. También cuenta con persianas motorizadas, autoblocantes, venecianas, mosquiteras enrollables y fijas. Todas sus ventanas cuentan con un riguroso control de calidad y las certificaciones necesarias para su comercialización.



