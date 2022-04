Método Right Hand, el método que gestiona del talento de deportistas, influencers y altos ejecutivos Emprendedores de Hoy

En los últimos años, ha habido deportistas de élite, empresarios, influencers, artistas o celebridades que han alcanzado su pico de popularidad y a continuación han pasado a un segundo plano. Luchan con la paradoja de “tenerlo todo” pero siguen sintiéndose incompletos, incluso, algunos, se pierden por el camino. Y es que el talento, el éxito y la fama no son malos, sino la manera como se gestiona.

Y es justo ahí, donde entra en escena el revolucionario Método Right Hand que ha llegado prometiendo ser la clave para una óptima gestión del talento tanto personal como profesional. Sus bazas: alta motivación, confianza, diferenciación y detalle.

La importancia de gestionar correctamente el éxito Miguel Ángel Tejera es el responsable detrás de la creación del Método Right Hand (MRH). Él es un soñador por naturaleza, experto en educación social, marketing y especialista en liderar procesos de desarrollo personal. Su método exclusivo es el resultado de su experiencia acumulada. Este está desarrollado bajo una innovadora fórmula llamada SER EJEMPLO, que es capaz de detectar los puntos fuertes en el talento de las personas y ayudarlas a cumplir sus metas y sueños más anhelados, sintiéndose realmente vivos y realizados en ellos.

Con el Método Right Hand, la persona desarrollará confianza en sí misma, se empoderará y conseguirá todo lo que se proponga mientras construye su mejor versión. Además, no lo hará solo, siempre contará con la ayuda mano a mano de su creador que estará allí para comprometerse y crear un eficaz equipo de trabajo que destape todo su potencial juntos. También se encargará de SER esa persona de confianza que le ayude a vencer miedos, generar una marca personal atrayente acorde a los tiempos y, más importante aún, a gestionar adecuadamente el éxito y el fracaso.

Su firma deja claras sus intenciones de implicación: “A partir de ahora tu reto, es mi reto”.

El logro de los sueños a tan solo un paso El Método Right Hand es un proceso de empoderamiento y de ayuda para lograr los sueños de manera práctica y sencilla, siempre ajustado a las necesidades de las personas bajo gran responsabilidad, fama o popularidad. Es decir, es una forma de empoderar y de hacer que tanto celebridades, ejecutivos de alto nivel, como atletas profesionales o artistas puedan disfrutar al máximo sus vidas mientras gestionan adecuadamente su carrera. Utilizando la fórmula SER EJEMPLO, todo sueño, por muy difícil que parezca podrá alcanzarse y mantenerse, si se trabaja de la manera adecuada. En definitiva, es un método que crea personas más felices, los conecta con su visión para cumplir sus sueños y les proporciona los valores necesarios para conectar con su propia esencia.

La web está disponible para conocer más información detallada sobre el Método Right Hand así como todos los servicios, especificando, en concreto para el público descrito, el de la Mentoría Premium implementado bajo la fórmula SER EJEMPLO, que consiste en: sesiones online y presenciales, viajes a eventos para preparar ad hoc reuniones, partidos, exposiciones, enfoque de discursos, imagen de marca ganadora, comunicación efectiva, alta motivación, atención premium ilimitada, entre otros.

En resumen, una asistencia integral y especializada donde se brille en lo personal y se refleje en el mundo profesional con asesoría, apoyo, seguimiento, acompañamiento y la motivación necesaria para que todo aquello que se proponga no solo se alcance, sino que sea el aliciente de ir por el siguiente desafío más imparable, más lleno de ilusión y sintonizando cabeza con corazón.



