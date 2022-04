¿Qué es un seguro de decesos? Emprendedores de Hoy

Los servicios relacionados con el fallecimiento son garantizados por el seguro de decesos. Este seguro ofrece las coberturas imprescindibles para que los familiares del fallecido puedan pagar los gastos funerarios.

Una gran ventaja de tener este seguro es que las gestiones burocráticas también se incluyen, por lo que la familia, en los momentos más delicados, no tendrá que preocuparse sobre dar de baja pensiones, obtener las últimas voluntades, etc.

El seguro de decesos se dirige a todas las personas, ya que cualquiera podría tener esta necesidad en algún momento. Lo ideal es contratar el seguro en una edad temprana, puesto que cuanto más cerca se esté de los 70, en el momento de la contratación, más se pagará.

Los 5 puntos que debe cubrir un seguro de decesos En Seguros Academy, destacan cinco puntos claves que hay que tener en cuenta antes de contratar el seguro de decesos. Las cinco cosas más importantes que se deben tener cubiertas son:

Nicho o incineración El seguro de decesos debe sufragar la inhumación en nicho nuevo, en el caso de que no se tuviera un nicho en propiedad y se haya contratado ese servicio. La incineración también es una opción cubierta y cada vez más demandada.

Tanatorio La aseguradora, siempre que el asegurado haya contratado este aspecto, debe cubrir el servicio de sala velatorio (comúnmente llamado tanatorio).

Asesoramiento y tramitación burocrática La mayoría de las aseguradoras también corren con los gastos en abogados y asesores para la gestión de los trámites cuando alguien fallece. Por ejemplo, últimas voluntades, certificados de defunción, etc.

Repatriación, en caso de estar fuera Es muy importante que en el caso de que una persona se mude a vivir al extranjero lo notifique a la aseguradora y esta añada una cobertura de repatriación. Los gastos de desplazamiento suelen ser muy costosos.

Coberturas diarias Finalmente, cuando se compare entre varias aseguradoras es posible constatar que algunas también incluyen coberturas en el día a día. Por ejemplo, una limpieza dental anual gratuita, reembolso de revisión pediátrica anual para menores de 17 años de edad. Este es un aspecto importante a tener en cuenta para poner ahorrar.

Otros aspectos a tener en cuenta Otro de los aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de contratar es el tipo de prima que se pagará y la antigüedad de la póliza.

Es importante elegir bien la compañía con la que se va a contratar el seguro de decesos, ya que de ello dependerá el tipo de prima que ofrecerá. La antigüedad es el premio que dan algunas compañías por seguir con ellas durante varios años, es perfecta para poder anclar el precio del seguro según la edad con la que se contrata. La antigüedad solo se respeta en el tipo de prima nivelada y siempre que se continúe en la compañía de toda la vida. Si se cambia de compañía, se pierde la antigüedad. No perder la antigüedad es muy importante, pues gracias a este factor la póliza solo sube por IPC, nunca por edad.

¿Por qué es importante contratar un seguro de decesos? El seguro de decesos permite tener la tranquilidad de que, ante cualquier siniestro, la familia estará cubierta y en los momentos más duros todo quedará atado y sin complicaciones burocráticas.

Un ejemplo: una familia con un padre de unos 50 años, una madre también de esta edad y dos hijos adolescentes. Ocurre un fatal accidente y muere el padre. Además de las secuelas psicológicas por las que la familia debe enfrentarse, están los trámites que todo ello acarrea, como dar de baja en la seguridad social, estudiar si los hijos tienen derecho a una orfandad, si la viuda recibirá una pensión de viudedad y, además, estar informado sobre si el padre tiene algún otro seguro contratado que pueda cubrir, por ejemplo, la hipoteca que tenían contratada.

Desde Seguros Academy, aconsejan pedir un presupuesto desde una edad temprana para que desde ya se empiece a tener la seguridad de contar con un buen seguro al mejor precio.



