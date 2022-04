Miquel Pujadó: nuevo disco

Miquel Pujadó, cantante de Terrassa, acaba de sacar al mercado un nuevo disco justo cuando hace cuarenta años de la aparición de su primer elepé, titulado “El temps dels fanals en flor”. En estos cuarenta años han sido muchos los discos registrados por este cantautor, algunos de autores franceses, otros con letras de diversos poetas, también ha tenido tiempo de crear y representar espectáculos teatrales basados en textos poéticos con diversos actores de la escena catalana, y últimamente recorría Catalunya junto con la conocida presentadora de TV3 Mari Pau Huguet.

Pujadó es un hombre polifacético, un hombre que, “sempre va per feina” como decimos en Catalunya, además de subir a los escenarios también se sienta ante el ordenador y escribe narraciones, traduce otras y ejerce cada mes la crítica musical en las pàginas de la revista Serra d’Or.



Ahora, justo doce años después del último disco con creaciones propias nos ofrece este “De foc i de vellut” (De fuego y de terciopelo) con 17 temas, antes esto hubiera sido un doble elepè, ahora en un CD los tenemos todos. Ha sido un largo trabajo para crear estas canciones, todas suyas, menos una “Com una cançó de Jacques Brel” escrita con el cantante francés Romain Didier. De los arreglos de la parte musical se han encargado Xavier Batllés, Josep María Duran, Marcel Casellas i Antoni Olaf-Sabater, ellos han sido los sastres que han vestido las notas musicales de las canciones de este “De foc i de vellut”.

Este trabajo de Pujadó ha estado trabajado durante mucho tiempo, y eso se nota porque el cantante tiene como lema que el último disco debe ser superior en calidad al inmediatamente anterior. A eso se le llama amor al trabajo bien hecho y espíritu de superación. Los primeros doce temas son inéditos pero Pujadó ha querido hacer un excelente regalo a los que escuchen este CD, y ha incluido al final cuatro canciones que son una parte de su biografía. Una habanera “Soc un peix de terra endins”, que también he escuchado en la voz del amigo Paco Muñoz, aquel antiguo Jazz Cava de Terrassa por donde algunos paseamos nuestra juventud, al que hace un homenaje en una pieza instrumental en la que se escucha la trompeta del legendario Josep María Farràs, y no podían faltar los recuerdos del cantante puestos en solfa en “Retalls de vida”.



Les aconsejo escuchar con mucha atención, especialmente las nuevas, las canciones de “De foc i de vellut”.Encontraran temas irònicos, escritos con un especial sentido del humor y la mala leche como “Un rei d’ocasió”, una divertida lección de anatomía en “Rudiments d’anatomia”, en un seguidor de Leo Ferré no podía faltar una mención al anarquismo y Pujadó habla de lo que no es el anarquismo en el tema “Es fàcil dir-se anarquista”, escuchen con atención la letra de “Records divergents” por si alguna vez les ha pasado recordar de manera diferente a su partener de una noche de vino y rosas.

No podía faltar una canción reivindicativa “Soc de la mata de jonc”, por la letra de la misma pasa toda una reivindicación de la unidad de la lengua catalana, pasan los diversos territorios de los Països Catalans, Miquel Pujadó se define en la canción como un “valencià del nord, un rossellonès del sud, mallorquí continental” porque “a les terres del bon dia som branques del mateix tronc”. Otra de las canciones que me han impresionado es “Guanya la banca”, un tema de plena actualidad, casi más un recitado que una canción testimonio escrita con la estructura de un blues.Pero, especialmente, me ha llegado a lo más profundo la canción “No tinc temps per fer-me vell”, hacía mucho tiempo que no lloraba al escuchar una canción, esta ha humedecido mis ojos, quizás porque yo, como canta Pujadó tampoco tengo tiempo para envejecer, “vull ser intrèpid, poca-solta,/ cedir a qualsevol rampell,/ i entonar cants de revolta/ convertir el colesterol en un xut d’adrenalina”.

Escuchen este “De foc i de vellut” y les entrarán ganas de buscar el resto de los trabajos discográficos de Miquel Pujadó y de acudir a alguno de sus recitales. Después de casi dos años alejado de los escenarios ha vuelto con más ganas que nunca, el 19 de Marzo cantó en el teatro Jean Piat en la Catalunya Nord, el pasado 1 de Abril lo hizo en La Sedeta en Barcelona, prácticamente todas las fechas del mes de Abril las tiene cubiertas con recitales y talleres literarios para llegar al 7 de Mayo con un concierto en el HARLEM CLUB de Barcelona dentro del festival BARNASANTS.



---------------------------- Imágenes: Jordi Torrents