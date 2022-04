¿Qué sucede si no se realiza la renta 2021 en plazo? Emprendedores de Hoy

Los meses destinados para la renta 2021 son entre abril y junio. No obstante, los ciudadanos deben estar al tanto de ciertas novedades antes de llevarlo a cabo. Es un trámite que se realiza cada año en España.

Entre las modificaciones destaca que se deben declarar todas las inversiones realizadas en mercados en auge, como es el caso de las criptomonedas. Otra novedad es la reducción de las ventajas fiscales en los planes de pensiones.

En Martínez & Caballero Abogados cuentan con profesionales capacitados para guiar a sus clientes en todo el proceso de la declaración de la renta. De esta manera, se pueden evitar errores, vacíos y sanciones.

Consecuencias de no declarar la renta 2021 El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o declaración de la renta es un trámite obligatorio que deben realizar los ciudadanos y los extranjeros residentes en España. Su pago corresponde a las ganancias obtenidas en un año. En este sentido, el gobierno de España publica año tras año las fechas en las que los ciudadanos deben declarar. Según el calendario de la renta de 2021, la misma debe realizarse entre el 6 de abril y el 30 de junio de 2022.

En caso de no hacer esta declaración y habiendo estado obligado, el contribuyente recibirá un requerimiento solicitando que declare lo más pronto posible o justifique el motivo de la demora. Como esto representa una infracción tributaria, el ciudadano obtendrá una sanción. Dicha cantidad puede variar dependiendo de si se trata de una situación repetitiva o si se ha causado perjuicio económico a Hacienda.

¿Qué servicios ofrece el despacho de Martínez & Caballero Abogados? Uno de los motivos por los que las personas recurren a su abogado de confianza es la declaración de la renta. Este proceso puede ser tedioso dependiendo de las situaciones y obligaciones que tenga cada individuo. Además, es importante hacerlo en los plazos correctos para evitar sanciones y multas.

El despacho de Martínez & Caballero Abogados cuenta con profesionales especializados en el trámite mencionado. Gracias a sus conocimientos y responsabilidad son reconocidos por asesorar en las declaraciones anuales. Asimismo, cuentan con abogados especializados en derecho penal, extranjería, derecho laboral, derecho civil, derecho administrativo y nacionalidad española. También ofrecen sus servicios a empresas y autónomos y llevan casos de violencia doméstica.

Los procesos legales deben ser realizados bajo la asesoría de profesionales en derecho.

Si el cliente no está seguro de cuál especialista es el más adecuado para su caso, el despacho evaluará la situación y asignará un profesional capacitado con experiencia en situaciones similares.



