La importancia de planificar una reforma y ponerse en manos de un profesional como EGM Grupo

miércoles, 6 de abril de 2022, 18:06 h (CET)

Según el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE), alrededor del 75% de las 25 millones de viviendas españolas fueron construidas antes de 1970, cuando la primera directiva europea sobre eficiencia energética entró en vigor.

Como resultado, todas estas edificaciones no cumplen con las exigencias medioambientales actuales, lo que ocasiona que se genere más contaminación y se gaste más energía y dinero debido a un uso poco eficaz de la energía que como es sabido, cada año es más cara. Para solucionar la situación, empresas de construcción como EGM Grupo realizan reformas integrales en casas, oficinas y locales comerciales, con lo que mejoran la calidad de vida de sus clientes.

Motivos por los cuales planificar la reforma energética con un profesional El consumo de energía eléctrica cada vez es más alto en España lo que eleva su precio a todos los consumidores. Una solución efectiva a esta problemática es la realización de reformas integrales en las viviendas, para procurar la eficiencia energética y de esta manera disminuir el uso de gas, luz y agua. Por otra parte, al realizar esta inversión en las casas y obtener el certificado de eficiencia energética se conseguirá que aumente su valor de venta.

Las reformas pueden aplicarse al material de las ventanas, el revestimiento de las paredes, la pintura que utilicen, la rehabilitación de paredes y los sistemas de calefacción y climatización, entre otros. Aunque muchas de estas obras no requieren grandes reconstrucciones, es recomendable planificarlas con antelación y contratar a un profesional para lograr resultados eficientes y estéticos.

Gracias a la experiencia y conocimientos en la materia que tienen las empresas de reformas, se podrá seguir paso a paso el proceso más adecuado para cada situación. Asimismo, se evita cualquier riesgo para la infraestructura y los habitantes.

Los profesionales también proporcionarán mayor exactitud en los trámites, ya que son capaces de preparar un diagnóstico eficiente de las condiciones actuales de la propiedad, un presupuesto con mínima o nula variación en el tiempo de trabajo y una asistencia continua en términos de permisos o licencias requeridas evitando así sorpresas en forma de multas por parte de la administración.

EGM Grupo: empresa especializada en reformas integrales EGM Grupo es una empresa 100 % valenciana con años de experiencia en la reforma integral de inmuebles de todo tipo. Sus trabajos incluyen obras de albañilería, carpintería interior y exterior, trabajos de electricidad e iluminación, pintura y fontanería, así como restauración de fachadas y otros trabajos verticales.

Para realizar cualquier obra, los profesionales de EGM Grupo evalúan y estudian el espacio y el uso que del mismo hacen sus ocupantes. Teniendo en cuenta las necesidades y exigencias de sus clientes, elaboran un plan de reforma para rehabilitar los espacios de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de sus moradores.

Las reformas pueden realizarse en la cocina, baño y habitaciones, aunque los dos primeros espacios son los más solicitados, ya que son los lugares donde se consume más energía.

Con sus rehabilitaciones se logra disminuir el uso de agua y electricidad mediante la instalación de sistemas energéticamente eficaces. Además, el uso de pinturas térmicas también es una opción aconsejable para elevar el ahorro energético de un recinto.

Aquellas personas interesadas en obtener más información sobre reformas energéticamente eficaces, puede contactar directamente con EGM Grupo a través de su página web.



