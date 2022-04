Las lluvias en Castellón obligan a intensificar los tratamientos contra las plagas

Debido a las intensas precipitaciones del pasado mes de marzo, se han originado relevantes acumulaciones de agua en las zonas de Marjal litoral.

CTL Sanidad Ambiental, como adjudicataria del servicio de control de mosquitos en la zona centro de la provincia de Castellón para la Diputación Provincial de Castellón, ha realizado durante las pasadas semanas tratamientos larvicidas intensivos en el medio natural de las zonas litorales (marjales), concretamente en los municipios de Castelló, Almassora, Benicàssim, Oropesa y Cabanes.

El equipamiento empleado para ello han sido cañones nebulizadores de alto rendimiento que permiten tratar grandes áreas en poco tiempo. Asimismo, la empresa hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para que vigilen que en sus hogares no haya ningún punto de acumulación de agua estancada que pueda dar lugar a focos de cría.

La empresa aprovecha para recordar a los ciudadanos algunos aspectos sobre el mosquito común.

En primer lugar, el mosquito no conoce límites entre términos municipales, ni entre propiedades privadas o públicas, con lo cual, es aconsejable la colaboración de todos para combatir esta plaga. En segundo lugar, es importante recordar que su picadura es molesta, pero raramente acarrea riesgos para la salud.

¿Cómo puede colaborar el ciudadano frente a la plaga de mosquitos?

Por un lado, siempre que esté en sus manos, el ciudadano puede colaborar para evitar que los focos de mosquitos aparezcan en sus propiedades privadas, donde la empresa no puede actuar. Las recomendaciones son vigilar y secar las acumulaciones de agua en: botes, pilas, fregaderos, neumáticos, bidones, pozos, charcos, etc. Por otro lado, se pueden maximizar medidas de hermeticidad como las mosquiteras en las ventanas, puertas, etc. Finalmente, se recomienda utilizar repelentes cutáneos autorizados bajo prescripción farmacéutica.

Con más de 30 años de experiencia, CTL Sanidad Ambiental es una empresa de control de plagas y sanidad ambiental que desarrolla su labor en toda España, con la prestación de servicios en más de 100 municipios, tanto para la administración pública como para la privada.