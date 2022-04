Lovvis Advertising acerca de la importancia del marketing digital para aumentar la visibilidad de una empresa Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 17:54 h (CET)

El marketing digital representa, para las empresas, la diferencia entre existir o no en el mercado. Gracias al fenómeno de las redes sociales, las estrategias online han cobrado protagonismo.

Esto se traduce en una mayor participación de las plataformas virtuales sobre los medios tradicionales en el mercado publicitario. Las estrategias de marketing digital se valen de muchas y valiosas herramientas para posicionar una marca en la mente de sus audiencias objetivas. Van desde campañas de comunicación masivas con piezas publicitarias premium en redes sociales, hasta tácticas de mercadeo directo y personalizado. Dentro de estas últimas, destaca elemailing.

El emailing como estrategia para ganar nuevos clientes El emailing es una de las estrategias más efectivas del marketing digital. De hecho, su importancia es tal que existen empresas especializadas en este tipo de herramientas. Una de las más destacadas es Lovvis Advertising, muy reconocida en la elaboración de displays. El valor añadido de esta compañía es el dominio que presenta en el mercadeo directo a través de plataformas digitales.

Su trabajo se centra en las bases de datos para sus clientes, donde ubican a la audiencia objetiva y les hacen llegar información de valor. De esta manera, posicionan la marca en la mente de sus potenciales consumidores. No se trata de enviar correos masivos a listados interminables de usuarios. Buscan la buyer persona que tenga mayor potencial de convertirse en comprador.

Los profesionales de Lovvis Advertising explican que las campañas de emailing marketing deben ser por naturaleza contenidos personalizados para apelar a los intereses particulares del destinatario. Se planifican durante lapsos determinados para coincidir con las fechas relevantes para el público. Con ello, la marca construye una relación cercana y empática con su audiencia.

Aumentar visibilidad, generar tráfico y aumentar ventas Para Lovvis Advertising, el emailing es la forma más efectiva de ganar nuevos clientes sin incurrir en grandes inversiones. Este grupo de especialistas habla de que lo primero que se hace es generar la base de datos identificando posibles destinatarios. Luego se solicita su consentimiento para el envío de información y, en función de su perfil, se elaboran los contenidos.

Uno de los fundamentos de trabajo de esta agencia de marketing digital de Barcelona es la transparencia. Por ello, otra de sus fortalezas es el ROI (Return Over Investment) a toda la estrategia de la compañía. Se trata de la utilización de métricas digitales concretas y cuantificables para medir la efectividad de las campañas. De esa manera, los clientes saben qué decisiones tomar con base en sus objetivos de marca.

La firma de marketing digital afirma que el emailing es una herramienta con la cual los clientes de esta agencia consiguen aumentar su visibilidad. Esta se incrementa gracias a un mayor tráfico que propicia un incremento de las ventas. Lovvis Advertising asegura que para conseguirlo, la estrategia de correos electrónicos no se debe improvisar en su programación y mucho menos en sus contenidos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.