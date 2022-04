Tapones hechos a medida del oído, de baño y para dormir Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 17:38 h (CET)

Ya sea por precaución o por confort, en ciertas ocasiones, hay personas que necesitan la protección de tapones en los oídos.

La introducción de agua en el canal auditivo en personas con sensibilidad especial al agua o con perforaciones timpánicas es una causa habitual de padecer una otitis (infección en los oídos)

Otra situación en la que una protección para el oído es fundamental es cuando se dificulta el sueño por los ruidos. Los ronquidos, vecinos ruidosos, o simplemente ruidos cotidianos impiden, en ocasiones, poder conciliar el sueño y, por lo tanto, descansar correctamente.

Hay personas que trabajan de noche y necesitan dormir por el día, en el momento que el ruido es más intenso. Ruido de tráfico, vecinos ruidosos, obras cerca, etc. Con tanto ruido es imposible conciliar el sueño y descansar. Como todo este tipo de ruidos no se pueden evitar, se deben buscar soluciones alternativas para evitar pasar una mala noche, ya que, cualquier problema durante el sueño afecta cotidianamente, porque las funciones del sueño son importantísimas para el organismo. Una de las soluciones más eficaces es hacerse con unos “Protectores de Sueño”, o tapones para los oídos a medida.

Para todos estos casos, Clínica CODA ofrece tapones hechos a medida de los oídos para agua y para el ruido

Tapones a medida para protegerse del agua La protección de los oídos es una de las mejores maneras para prevenir la pérdida auditiva. Con este propósito, todos los tapones que elabora Clínica CODA son hechos a medida del oído de cada persona y cuentan con 3 meses de garantía para asegurar su correcto funcionamiento. Los tapones de baño son cómodos, fáciles de usar, higiénicos y seguros. Pueden ser utilizados por personas de todas las edades, son duraderos y están hechos con materiales antialérgicos.

En particular, los que se fabrican para ser utilizados al bañarse protegen los oídos del agua, lo que puede generar molestias y dolores tanto en adultos como en niños. Si bien todas las personas deberían utilizarlos, están especialmente indicados para quienes llevan drenajes, padecen otitis o tienen una perforación en el tímpano.

Los tapones de baño que ofrece Clínica CODA sellan perfectamente el conducto auditivo y superan en calidad a los convencionales que están hechos de materiales como cera, goma o espuma.

Tapones para dormir Como todos los artículos de Clínica CODA de este tipo, los tapones para dormir también están hechos a medida. Son una solución muy efectiva para las personas que tienen dificultad para conciliar el sueño o para quienes se despiertan ante el menor ruido. Además, son cómodos, fáciles de usar y permiten dormir durante toda la noche o el día sin sobresaltos.

Clínica CODA también elabora tapones para otros usos como por ejemplo estudiar, ya que puede ser muy difícil concentrarse en ambientes ruidosos. El centro auditivo también provee tapones para los trabajadores que cumplen jornadas en lugares donde los decibelios de sonido superan lo que es saludable, y otros que son especialmente diseñados para músicos.

Los tapones de baño y tapones para dormir de Clínica CODA son un producto de alta calidad que permiten una protección total de los oídos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.