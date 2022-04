5 estilos de cocinas de madera que están en tendencia, por Maderas Gámez Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 17:37 h (CET)

Como un lugar donde no solo se prepara la comida, sino donde también se comparte y se disfruta de tiempo en familia, la cocina es un espacio en el que las personas que viven en casa pasan mucho tiempo.

Por eso, es importante que al diseñar una cocina, se haga de tal manera que sea un espacio acogedor, encantador, con todas las características que hagan que estar allí sea una experiencia agradable. Pero si no hay una idea concreta sobre qué diseño elegir, se pueden tener en cuenta los estilos que están ahora mismo en tendencia y que destacan por su belleza, atractivo y funcionalidad.

¿Cuáles son los estilos de cocina en tendencia este año? Cada cocina es un mundo, y ahora mismo hay muchos estilos y opciones en tendencia para que las personas elijan el que mejor se adapte a sus gustos y necesidades. Entre los más populares, se encuentran, por ejemplo, las cocinas de madera con texturas naturales o rústicas. Este es un estilo en tendencia donde el tema de la conexión con la naturaleza se hace muy evidente, y donde destaca el uso de madera de aspecto natural como el roble o el nogal, así como también el granito y el cemento. Otro tipo de cocina muy solicitado este año son las cocinas nórdicas, en las que predomina la luz, principalmente, la luz natural, dejándola entrar a través de ventanas cuidadosamente ubicadas.

Un tercer estilo en tendencia son las cocinas multifuncionales de concepto abierto, diseñadas para conectarse sin paredes con otros espacios de la vivienda, haciéndola más versátil y favoreciendo una mejor interacción social. Las cocinas estilo vintagetambién son de las opciones preferidas del momento, con el uso de madera y colores pastel.

Y, por último, las cocinas de estilo moderno, caracterizadas por una marcada tendencia al minimalismo, a las líneas rectas y el uso de colores clásicos como el gris, el blanco y el negro.

Soluciones a medida y de gran calidad de la mano de Maderas Gámez Como se puede notar, la madera es uno de los elementos que mantiene una presencia relevante en prácticamente todos los estilos de cocina que están siendo tendencia ahora mismo. Por eso, a la hora de diseñar una cocina, es ideal contar con profesionales que sean especialistas en el uso de la madera como elemento decorativo.

Por esta razón, Maderas Gámez es una de las mejores opciones disponibles para quienes desean diseñar y construir su cocina soñada, sea cual sea el estilo que la persona quiera. Sus más de 35 años de experiencia ofreciendo un servicio de calidad y soluciones a medida para sus clientes, además de sus profesionales altamente cualificados en todo el sector de la madera, los convierten en la alternativa perfecta para este trabajo.



