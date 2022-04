Boloberry y sus impresoras 3D con ingeniería 360 Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 16:48 h (CET)

La impresión 3D ha significado un gran salto en la tecnología y, especialmente, en la ingeniería, ya que a través de ella se puede construir, prácticamente, cualquier pieza o prototipo en muy poco tiempo.

Desde su aparición en el mercado, las impresoras 3D han significado, entre otras cosas, funcionalidad, sostenibilidad, rapidez y precisión, razón por la cual cada vez son más utilizadas y valoradas. En este sector, la compañía Boloberry destaca entre el resto, pues ha conseguido crear un sistema de ingeniería 360, que permite autoabastecerse de todo lo necesario para proporcionar servicio a terceros y fabricar sus propias impresoras.

Una firma especializada en la impresión 3D Lo que ha hecho que la firma Boloberry se haya convertido en un referente de la impresión 3D, es que se trata de una compañía que hace uso de la tecnología más avanzada para la fabricación de impresoras y de cualquier otro producto que deseen sus clientes. A lo largo de su trayectoria, la empresa se ha hecho con todo el material necesario para ofrecer, tanto a particulares como a profesionales, un servicio especializado con la mejor calidad y los mejores acabados.

Esta empresa cuenta no solamente con impresoras 3D de última generación, sino también con impresoras SLA, máquinas de plasma para corte de planchas metálicas, fresadoras para el mecanizado de piezas y máquinas de corte de láser tanto para acrílico como para madera. Asimismo, disponen de otras herramientas y materiales, como madera, cabinas para pintura con aerógrafo, acrílicos y más. Al contar con todo esto, la empresa se coloca por encima de otras similares y se vuelve capaz de asegurar al cliente un trabajo profesional y completo.

Ingeniería 360, la ventaja del autoabastecimiento Boloberry ha conseguido convertirse en una empresa de ingeniería 360. Esto significa que la empresa, al contar con todos los elementos antes mencionados, tiene la capacidad de autoabastecerse, logrando crear todos los componentes necesarios para la fabricación de sus propias impresoras. Es por este motivo que no depende de proveedores externos para poder ofrecer todos sus servicios a terceros. Entre ellos destaca la venta de todo tipo de filamentos, máquinas CNC, productos filametal, entre otros. Incluso poseen personal altamente cualificado para proporcionar servicio técnico y para llevar a cabo la reparación, revisión y mantenimiento de cualquier tipo de impresora 3D.

En Boloberry está todo lo que profesionales y particulares necesitan en cuanto a impresión 3D se refiere. Para adquirir cualquiera de sus productos o contratar sus servicios, la firma dispone de una página web desde donde se puede contactar y obtener toda la información necesaria para ello.



