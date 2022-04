El pienso para perros Carna4 es 100 % libre de sintéticos Emprendedores de Hoy

La filosofía detrás del pienso Carna4 ofrecido por Taste of Canada es la de crear un producto natural de alta calidad, fácil de digerir y muy nutritivo para perros de todas las edades. Todo ello lo logra gracias a unos ingredientes innovadores y a una forma de elaboración respetuosa con los nutrientes, lo que lo convierte en un pienso único y reconocido a nivel mundial.

¿Qué es Carna4? Carna4 es un producto que destaca por una particularidad que lo hace único y que lo ha llevado a ser considerado uno de los mejores piensos para perros del mundo, según encuestas realizadas en Canadá y en Estados Unidos, países de donde proceden todos sus ingredientes.

Muchos piensos se denominan naturales porque afirman estar elaborados con ingredientes 100 % naturales. Pero, en realidad, se trata de fórmulas que contienen tanto ingredientes como aditivos. Los aditivos son una premezcla de vitaminas, minerales, probióticos, enzimas, etc., que son sintéticos y suman hasta 25 sin que tengan por qué figurar en la lista de ingredientes. Pero Carna4 no contiene ninguna de estas premezclas, sino que, en su lugar, incorpora semillas germinadas de cultivo orgánico certificado, lo que resulta una innovación en el mercado europeo.

Carna4 contiene una gama de probióticos naturalmente eficaces y garantiza niveles superiores de 11 tipos de probióticos. En total, un kilogramo de comida para perros Carna4 contiene más de 18 mil millones de unidades formadoras de colonias de probióticos vivos.

Los nutrientes procedentes de alimentos naturales como las semillas son mejor asimilados, más estables y más duraderos, a diferencia de los artificiales aislados en laboratorio. Además, el ingrediente principal de Carna4 es la carne magra, sin grasas añadidas. El pienso se elabora en un único horneado rápido a temperaturas moderadas y se seca al aire en horno en un ciclo corto. De esta forma, se preservan intactas las propiedades nutricionales de los ingredientes. Todos estos aspectos, unidos a la fabricación siempre en pequeños lotes para asegurar la calidad, convierten a Carna4 en un pienso único.

De qué se compone el pienso Carna4 Todas las variedades del pienso Carna4 se basan en carne 100 % fresca. Sus recetas se elaboran con carne de músculo, hígado, huevos de gallina y pescados procedentes de pesca sostenible y de ganadería ecológica.

Destaca la presencia de semillas germinadas, consideradas un superalimento por su elevado contenido en nutrientes y en energía. La clave está en utilizarlas justo en el momento de la germinación, que es cuando multiplican su valor nutricional, siendo, además, fácilmente digeribles. En concreto, el pienso Carna4 contiene semillas de lentejas, guisantes, lino y cebada recién germinadas.

Variedades del pienso Carna4 Carna4 Easy-Chew Fish Con perca, arenque y salmón pescados en la naturaleza.

Carna4 Chicken Hecho a base de pollo, hígado de pollo y huevos.

Carna4 Grain-free Duck Esta variedad contiene pato, hígado de cerdo, huevos enteros, arenque y habas.

Carna4 Venison Dog Food Se elabora con carne e hígado de venado, huevos, arenque, perca y salmón.

Carna4 Lamb Dog Food Son también croquetas de carne e hígado de cordero, huevos, arenque y perca.

Carna4 Goat Dog Food Son croquetas pequeñas de carne e hígado de cabra, huevos, arenque, perca y salmón.

Beneficios del pienso Carna4 Excelente sabor Ideal para los perros más exigentes.

Mejora de la digestión Evita molestias y gases gracias a las enzimas vegetales que aportan las semillas germinadas y los probióticos.

Sistema inmune fuerte Se relaciona con una buena salud intestinal.

Beneficios de las semillas Las semillas desactivan algunos nutrientes que dificultan la absorción de otros imprescindibles para los perros.

Gracias a las semillas de lino, elevados niveles de ácidos grasos omega-3, sobre todo beneficiosos para perros con inflamaciones o problemas de piel.

Niveles bajos de glucemia La germinación consume carbohidratos, lo que ayuda a los perros que deban controlar el azúcar.

Mejor absorción Todas las vitaminas y minerales son naturales

Bajo contenido de gluten Especialmente adecuado para perros sensibles que pueden mostrar intolerancias o alergias.



