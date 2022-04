Lanzamiento del nuevo cargador evOptima de EVMOBE Emprendedores de Hoy

La movilidad sostenible se ha posicionado como una alternativa idónea para desplazarse.

El cargador de coche eléctrico es el dispositivo ideal para que el transporte mediante coches eléctricos o híbridos sea una realidad.

El lanzamiento del nuevo cargador de EVMOBE, evOptima, convierte a esta empresa que fabrica y comercializa este tipo de soluciones de carga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables en un referente en su sector.

evOptima, el cargador inteligente para coches eléctricos Este nuevo modelo de recarga inteligente es versátil, lo que indica que es apto para instalarse en negocios, viviendas comunitarias y casas unifamiliares. Su funcionalidad se basa en una gestión dinámica de la potencia que incorpora un sensor con comunicación Modbus, el cual prioriza el consumo energético del hogar. Su finalidad es cargar el coche en su totalidad, sin sobrepasar los límites de carga ni afectar la potencia contratada en casa. En consecuencia, se observa un ahorro en la factura de luz, sin necesidad de estar revisando constantemente el proceso de carga.

Otro aspecto relevante de este novedoso cargador es que lleva a cabo una carga con energía fotovoltaica, compatible con todos los eléctricos e híbridos enchufables. Además, permite aprovechar el excedente de la energía que se usa en el proceso de carga. Este dispositivo cuenta con una carga rápida y segura, superando hasta 8 veces la agilidad de un enchufe convencional.

El mismo incluye un led que indica el estado de carga en todo momento, además de disponer de un control dinámico de potencia y adaptabilidad de longitud de cable de 5 o 10 metros. Se trata de un producto fabricado en España con tecnología de vanguardia y hecho con material ABS de alta resistencia a temperaturas adversas, probado para usarse en ambientes exteriores e interiores IP54.

Cargadores de calidad, garantes de un transporte sostenible y eficiente El uso de cargadores para vehículos eléctricos es provechoso y benéfico, ya que resulta una inversión inteligente y que se retribuye de forma instantánea. EVMOBE es experto en dispositivos de este tipo con un diseño y funcionalidad de alta eficiencia. Sus productos cumplen con todas las normativas y certificaciones vigentes y son reconocidos como por su relación calidad-precio. Esta empresa dispone de una amplia gama de cargadores y accesorios, entre los que se incluyen mangueras de carga, cargadores portátiles, estaciones de carga y pedestales.

Un coche eléctrico no produce combustión, por lo que no genera emisiones de gases contaminantes al ambiente. Estos coches tampoco emiten ruido y sus revisiones son económicas, lo que garantiza un servicio respetuoso con el medioambiente y rentable.

A todo lo anterior se suma el hecho de que con un cargador se ahorra tiempo y dinero en estaciones de gasolina, se facilitan labores de la cotidianidad, se potencia la durabilidad del vehículo y se gana espacio útil dentro del mismo.



