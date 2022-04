Cómo higienizar espacios y evitar el riesgo de liberación de Ozono con sus efectos nocivos para la salud Comunicae

miércoles, 6 de abril de 2022, 16:45 h (CET) Con el comienzo de la crisis del Covid19 han venido proliferando dispositivos higienizantes basados en el uso del Ozono desaconsejado como desinfectante de uso ambiental por sus repercusiones en la salud. Para solucionar esta problemática se presenta el purificador PACAIR2 desarrollado por Natural Vox, gracias al apoyo del programa EKINTZAILE y con la ayuda del BIC ARABA, equipo higienizador de aire en locales y viviendas basado en la desinfección Ultravioleta UV-C y sin riesgos para la salud Según el Ministerio de Sanidad, es fundamental que los dispositivos esterilizantes que se comercializan tengan unas recomendaciones del fabricante que avisen de su correcto modo de empleo con el fin de asegurar que el ozono generado se utilice en las condiciones que permitan su uso seguro y eficaz como desinfectante. En ningún caso está permitido su uso directo sobre las personas.

Riesgos del uso del ozono

La Sociedad Española de Sanidad Ambiental advierte que el ozono se encuentra en la actualidad en revisión por la Agencia Europea de Productos Químicos. Esta sustancia oxidante generada in situ, tiene numerosas aplicaciones industriales. Sin embargo, en este caso, al no haber sido evaluada aún por la Unión Europea para su uso como desinfectante ambiental, se desconocen las dosis necesarias para garantizar su eficacia como viricida y los efectos para la salud que estas concentraciones pueden desencadenar.

Por todo lo expuesto anteriormente, la Sociedad Española de Sanidad Ambiental DESACONSEJA EL USO del ozono en la desinfección del aire y superficies. Así mismo, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas tiene clasificada esta sustancia como peligrosa por vía respiratoria, irritación de piel y daño ocular.

Los superpoderes de la nueva tecnología PACAir2 frente al COVID sin liberación de Ozono

En respuesta a estos riesgos, la compañía Natural Vox, en colaboración con la compañía LNDeter, ha desarrollado PACAir2, un dispositivo higienizante frente al COVID, más saludable porque no libera Ozono y más adaptable a cualquier entorno sanitario, industrial, oficinas, colegios o espacios domésticos.

PACAir2 cuenta con un doble mecanismo, único en el mercado, para la eliminación total de virus y bacterias: la iluminación masiva con UV-C del aire circulante en los conductos cerrados y la fotocatálisis heterogénea.

Se garantiza la esterilización del aire de recintos cerrados de hasta 300 m2 en cualquier estancia: domicilios particulares, salas de espera, aulas, despachos, restaurantes, pequeños locales de Ocio y residencias, entre otros. Esta combinación elimina los microorganismos patógenos en el aire (gérmenes, bacterias y virus) así como los compuestos orgánicos volátiles y olores.

Disminuye radicalmente el riesgo de contagio por virus como el SARS-CoV-2 en locales y recintos cerrados donde la recirculación de aire, en el caso de estar contaminado, es un peligro a pesar de mantener la distancia de seguridad.

PACAir2 mata todos los virus a diferencia de algunos otros equipos que únicamente los retienen a través de filtros Hepa, manteniendo la contaminación dentro del filtro hasta su sustitución, momento en que el virus puede volver a diseminarse además de contagiar a quien lo manipule.

Características PACAir2

Catalizador único en el mercado (4 veces más eficiente que los existentes hasta ahora)

Mantenimiento extremadamente bajo

Larga vida útil de todos los componentes

Eficacia del 100%

No requiere potenciar la ventilación

Incorpora prefiltros básicos EU2 de carbón activado para polvo, olores y partículas grandes.

Soluciones a medida para cada necesidad.

Respeta el medio ambiente

Cobertura nacional Garantías del fabricante:

Tecnología 100% española, patentada

Desde el año 2000: Desarrollo propio de productos de desinfección y esterilización basados en UVC y catalizadores activos de alto rendimiento.

