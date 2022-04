The Startup CFO Academy enseña a las startups a optimizar su gestión financiera para alcanzar el éxito Comunicae

miércoles, 6 de abril de 2022, 16:13 h (CET) Más de 130 profesionales han pasado ya por este curso, el primero en España que ofrece formación especializada en finanzas para startups aplicando una metodología basada en casos reales, que prepara ya su tercera edición Uno de los aspectos más relevantes para conseguir el éxito de una startup es la correcta construcción de su modelo financiero, y una buena gestión financiera es fundamental en las fases de crecimiento para hacer evolucionar el proyecto y conseguir su escalabilidad. Por ello, contar con un Chief Financial Officer (CFO) especializado en startups y con un equipo financiero que disponga de la formación adecuada es clave para asegurar la viabilidad del negocio. Eso es precisamente lo que ofrece The Startup CFO Academy, el primer curso en España especializado en finanzas para startups que profundiza en sus problemáticas y necesidades específicas aplicando una metodología basada en casos reales.

Desarrollado por The Startup CFO, expertos en servicios financieros para startups, el curso ha celebrado ya dos ediciones por las que han pasado más de 130 alumnos de perfiles diversos, como fundadores de startups, CEO, COO CFO, analistas de finanzas, directores de innovación, inversores en private equity, business angels o asociados de venture capital. La tercera edición dará comienzo el próximo 28 de abril, y se puede acceder a través de una inscripción previa tras la que se llevará a cabo el proceso de selección de los candidatos.

“En 2020 pusimos en marcha The Startup CFO porque detectamos que muchos emprendedores carecían de la formación y experiencia necesarias para acometer con éxito sus proyectos desde el punto de vista financiero, y nos ofrecimos para que pudieran externalizar este servicio y dejarlo en nuestras manos. Desde 2021, con The Startup CFO Academy queremos, además, darles la posibilidad de adquirir los conocimientos que necesitan para convertirse en verdaderos expertos en finanzas para startups a partir del análisis de experiencias reales. Nos sentimos muy orgullosos de ser pioneros en este campo”, subraya Jaime Medina, CEO y cofundador de The Startup CFO.

Formato online y plazas limitadas

El curso se asemeja a la estructura de los másteres que han seguido las principales escuelas de formación en Estados Unidos durante la pandemia. Tiene una duración de 12 semanas en formato online, con una dedicación de seis horas semanales, se imparte en idioma español y está limitado a 60 plazas.

Sus contenidos han sido diseñados por dos expertos en finanzas: Jaime Medina, que además de CEO y cofundador de The Startup CFO es socio director de la Oficina de Madrid en Intelectium e inversor privado en BackFund; y Luis Fernando Robledo, asociado en McKinsey & Company e inversor privado y asesor en Arctic Gaming, Veza Gaming y Howlanders.

Los temas a tratar recorren aspectos como los diferentes modelos de negocio que se pueden aplicar para monetizar el proyecto y conseguir ingresos, la captación de financiación y sus diferentes modalidades, cómo prepararse para una ronda privada y conocer a fondo todos sus conceptos relacionados, así como manejar las métricas y los reportings financieros, entre otras temáticas.

La tercera edición contará con nuevas incorporaciones en el panel de profesores, como Juvenal Cubiles, COO en The Startup CFO; Jordi Vidal, Principal en Kibo Ventures; Alfonso Goiriz, director FP&A en Affirm; y José Manuel Person, Founder de ScaleUP Finances.

Una de las claves del éxito de las anteriores ediciones es que utiliza una metodología propia basada en sesiones prácticas ‘one to one’ en las que cada participante puede reservar un espacio individual con alguno de los profesores para aprender de forma personalizada. Además, cuenta con The Startup Day, un evento que se celebra la última semana del curso en el que se invita a cuatro startups destacadas para que los alumnos puedan analizar su modelo financiero y obtener un feedback directo.

También con la vuelta a la normalidad, los organizadores quieren sumar más eventos presenciales para enriquecer el intercambio de conocimiento entre la comunidad de The Startup CFO Academy, y se incluirán charlas con emprendedores de éxito y fondos de primer nivel con ese mismo objetivo.

