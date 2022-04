Ambiseint pone la nota de olor a los X Premios Onda Cero Ibiza y Formentera Comunicae

miércoles, 6 de abril de 2022, 16:09 h (CET) La gala tendrá lugar esta tarde en Can Ventosa. Cabe destacar el reconocimiento a los sanitarios de la sanidad pública y privada de las Pitiusas y al Grupo Empresarial Paya Ambiseint, la enseña especializada en Marketing Olfativo, Ambientación Profesional e Higiene Ambiental, será la encargada de aromatizar la gala de los X Premios Onda Cero Ibiza y Formentera, que tiene lugar esta tarde en el Espacio Cultural Can Ventosa de Ibiza.

Para una ocasión tan especial Ambiseint ha escogido un aroma muy especial diseñado para trasmitir los valores de la Isla y de Onda Cero, con matices cítricos a base de plantas y flores propias de la zona tales como hierbabuena, maría luisa y romero, junto a maderas blancas y verdes.

De esta manera Ambiseint se involucra plenamente en la organización de los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2022 que vuelve a celebrarse con un evento presencial, que estará marcado por el apoyo a Ucrania a través del premio de Honor que reconocerá la solidaridad de la sociedad con los refugiados y afectados por la guerra.

Además, cabe destacar el reconocimiento a los sanitarios de la sanidad pública y privada e Ibiza y Formentera por su labor durante la pandemia o al Grupo Empresarial Paya, al atleta ibicenco Marc Tur, el Club Náutico de Ibiza, la empresa familiar Peix Sec, la Televisió dÉvisissa i Formentera, las Reservas Naturales des Vendrà y els Illots de Ponent, el Instituto Balear de Estudios de Arqueología Marítima, el guionista y director de cine David Marqués o, a título póstumo, el reconocimiento a Antonio Escohotado.

Con los periodistas de Onda Cero, Agustín Prades Simó y Chelo Bustos como maestros de ceremonia, los asistentes se verán envueltos en el increíble aroma diseñado por Ambiseint, cuyas propiedades serán sin duda seña de identidad de la gala en un homenaje al verano que está por venir.

Ambiseint es una empresa especializada en Marketing Olfativo y Ambientación Profesional fundada en 2004 en Ibiza, inició su proceso de expansión mediante la modalidad de franquicia en 2011 y actualmente cuenta con 99 delegaciones comerciales.

Ambiseint fabrica sus productos en Ibiza dónde tiene su central operativa, en Zaragoza donde también tiene sede y en otros puntos de España desde donde reparte su producción. Ambiseint invierte permanentemente en I+D+I, un ejemplo de ello es la reciente patente adquirida en EEUU y Europa de su nueva creación, un difusor que permite perfumar eficazmente espacios de hasta 1.200 m2, estando también homologado para su conexión a sistemas de climatización.

