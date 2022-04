ASOVEN PVC cumple 25 años enfocada en modernizar y desarrollar un sector comprometido con el reciclaje Comunicae

miércoles, 6 de abril de 2022, 14:05 h (CET) La asociación, pionera en España en la promoción del uso de la ventana de PVC, cuenta con más de 100 empresas de referencia nacional e internacional entre sus asociados. A lo largo de los últimos 25 años, ASOVEN PVC ha venido trabajando en potenciar la innovación y el desarrollo tecnológico de un sector que apuesta por reducir en más de 15 millones de toneladas la emisión de gases de efecto invernadero en 2025 La industria del PVC atraviesa un momento “dulce” que le ha llevado a liderar el mercado de los cerramientos y las “envolventes no opacas” de los edificios. A la constante innovación tecnológica e inversión en mejoras de procesos características del sector, se ha unido la determinación de sus directivos para reforzar su compromiso con la reducción de la demanda energética y el impulso del reciclaje como una solución de “transformación sostenible” que permita diseñar y fabricar productos más ecológicos y 100% retornables.

Como impulsora y catalizadora de este nuevo paradigma empresarial medioambientalmente responsable se erige la figura de una asociación que nació hace 25 años con dos objetivos en mente: desarrollar el mercado de la ventana de PVC en España y potenciar la innovación y el progreso tecnológico de las empresas que lo componen.

Hoy, un cuarto de siglo después, ASOVEN PVC ha iniciado un nuevo camino de la mano de sus asociados para provocar en nuestro país un cambio de mentalidad que abogue por la aplicación de políticas y líneas de actuación encaminadas a minimizar la emisión de toneladas de CO2 a la atmósfera, reducir la demanda energética y diseñar nuevos y vanguardistas productos, más seguros, resistentes, estéticamente innovadores, y, sobre todo, respetuosos con el medioambiente.

Con la vista puesta en 2025 y su apoyo al Compromiso Vinyl Plus, y aprovechando la conmemoración de sus 25 años de historia, ASOVEN PVC abre sus puertas a todos aquellos profesionales del sector que quieran estar siempre informados sobre las últimas tendencias y actividad del mundo del PVC, desarrollar nuevas vías de colaboración empresarial a través de su red de asociados o recibir asesoramiento profesional especializado. Para ello, ha puesto en marcha una serie de iniciativas como mesas redondas, charlas especializadas con expertos y un Showroom virtual que alcanzarán su cénit con la celebración de VETECO 2022. Toda la información sobre ASOVEN PVC, cómo unirse, sus resoluciones e información de interés sobre el sector del PVC se encuentra disponible en su sitio web corporativo https://www.asoven.com/ .

