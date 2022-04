Vivir experiencias únicas en medio de la naturaleza sin arriesgar la comodidad con Foxcamper Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 09:26 h (CET)

Para poder despejar la mente y respirar aire puro, es fundamental tener encuentros con la naturaleza de vez en cuando.

Acampar al aire libre es una experiencia única que aporta muchos beneficios, no solo para quienes están acostumbrados a hacerlo durante toda la vida, sino para los que desean vivir esta experiencia por primera vez. El campismo como destino final o como parte de una excursión es recomendable incluso desde el punto de vista médico.

Ventajas de acampar al aire libre En España, existen tiendas especializadas en campismo como Foxcamper, un e-commerce que ha acumulado experiencia en este sector durante varios años. Esta empresa comercializa tiendas de techo, mini caravanas, cocinas portátiles, lámparas recargables y otros accesorios, como esterillas anticondensación y barras de techo para el coche. Parte de su filosofía es que la gente pueda vivir experiencias únicas sin arriesgar la comodidad.

Explican que acampar tiene muchas ventajas para quienes practican esta forma de hacer turismo sostenible. En primer lugar, es una actividad que ayuda a mantener la mente ocupada. Esto resulta ideal para las personas que están estresadas por cualquier cuestión personal o que, simplemente, quieren salir de la rutina.

Al reducir los niveles de estrés se puede recuperar la calidad y el efecto reparador del sueño, lo cual genera una mayor sensación de bienestar. El camping también ayuda a que el organismo aumente los niveles de vitamina D gracias a la exposición al sol. Esa vitamina es fundamental para la estructura ósea y la salud mental.

Acampar mejora el estado de ánimo Los expertos afirman que el camping también es beneficioso para el aprendizaje de nuevos conocimientos sobre el ecosistema. Enseña el valor de desarrollar actividades sostenibles con el medioambiente y construye en las personas una conciencia más verde.

Acampar al aire libre también resulta beneficioso para la convivencia familiar. El vivir este tipo de experiencia fortalece los lazos familiares y los vínculos entre sus miembros. La convivencia, junto al ejercicio físico, el aire puro y la luz del sol, promueven la generación de serotonina, que es la famosa hormona de la felicidad. En resumen, acampar mejora el estado de ánimo de aquellos que lo hacen.

La gente de Foxcamper asegura que todo esto es posible siempre y cuando la actividad se haga sin sacrificar elementos como la seguridad y el confort. De allí que la calidad de los accesorios y la idoneidad de los mismos sean fundamentales para que la experiencia sea beneficiosa. Por este motivo, esta tienda no solo se dedica a vender productos para acampar, sino a asesorar a los compradores sobre cuáles son sus mejores opciones.



