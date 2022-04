Your Wine at Home envía vino a toda Europa y ofrece la posibilidad de pagar con criptomonedas Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de abril de 2022, 09:18 h (CET)

Un proyecto joven, creado por amantes del buen vino, ofrece una completa variedad de vinos blancos, tintos, rosados, generosos, cava y champán en una tienda onlinecuyo diseño y practicidad han roto esquemas.

Your Wine at Home es el nombre de esta iniciativa que lleva a hogares de toda España y al resto de los países de Europa, vinos de calidad premium con precios adaptados a todas las posibilidades, con sistemas de pago seguros, incluso mediante el uso de criptomonedas.

El éxito de combinar la tradición con la tecnología Adentrarse a este mundo de vinos es un verdadero deleite para los amantes de este elixir, capaz de atesorar matices de sabor y aromas infinitos. La presentación de cada botella contiene los detalles, especificaciones y notas de cata necesarios para hacer la mejor elección. En cada producto se muestra la denominación de origen, descripción de las variedades de uvas, comentarios sobre el proceso en las bodegas, fascinantes notas de cata y recomendaciones de temperatura para servir y maridaje.

Además del realce a la tradición vinícola y la calidad de cada marca, española o extranjera, otra ventaja que ofrece esta plataforma comercializadora es que los precios se mantienen tanto en España como en el resto de Europa. De esta manera, los compradores podrán adquirir las marcas de su preferencia a excelentes precios. Con sus elegantes matices, el vino blanco se puede conseguir en esta web en 86 versiones, con tonos que van desde el amarillo pajizo, hasta el verdoso o el amarillo rojo. La pulpa no coloreada de esta bebida le otorga suavidad y distinción.

La innovación tecnológica de este comercio se evidencia en las diversas formas de pago que ofrece. Además, la tienda trabaja con sistema de cobro de las tarjetas de crédito; con las empresas Paypal y Stripe, y además permite el uso de la Plataforma CoinPayments.net como red blockchain para efectuar los pagos con monedas digitales.

Todos los envíos ofrecen botellas protegidas El buen servicio caracteriza a esta empresa joven que apuesta a ganar la confianza de sus clientes con el envío de sus pedidos completamente protegidos. Cada encargo se envía en cajas reforzadas con separadores internos y un sistema de embalaje que hará llegar las botellas en perfectas condiciones.

Otra de las innovaciones que propone Your Wine at Home para sus usuarios es la oportunidad de participar en catas online, vía Zoom. El cliente recibirá en su domicilio dos tipos de los vinos que están más de moda y se conectará para una degustación colectiva, orientada por un experto enólogo.

La cultura ancestral vinícola de España y de toda Europa se une con las herramientas tecnológicas más avanzadas para transmitir la pasión por el vino en las nuevas generaciones de amantes de esta bebida.

La propuesta de esta tienda es un proyecto en expansión que busca innovar para acercar el vino a todos los gustos, latitudes y posibilidades.



