Catálogo de cursos homologados para puntuar en oposiciones

martes, 5 de abril de 2022, 18:21 h (CET)

En el sector de la salud, la sociedad se enfrenta a múltiples cambios de forma constante. La rápida propagación de la pandemia y su elevado nivel de contagio obligó a países de todo el mundo a establecer medidas de cuarentena.

Sin embargo, el covid es solo una muestra de la necesidad que existe en el gremio sanitario de recibir formación continuada, con el objetivo de adquirir conocimientos actualizados y mejorados, así como habilidades y actitudes requeridas ante la evolución científica y tecnológica, para poder responder a cualquier tipo de demanda.

La Asociación Andaluza para la Promoción e Investigación en Salud (ASANPIS) es una corporación sin fines de lucro, dedicada a la formación e investigación en salud, que imparte cursos certificados y homologados para puntuar en oposiciones, especialmente orientados al personal sanitario, de gestión y servicios, auxiliar de ayuda a domicilio y gerocultor.

Beneficios de acreditarse en ASANPIS Esta asociación ofrece cursos para oposición en diversas áreas de la salud, que permiten al estudiante ser aceptado por distintos organismos, gracias a la acreditación que poseen de parte de los entes competentes para la formación académica. Por lo tanto, los títulos que otorgan son homologados ante cualquier organismo.

El objetivo principal de esta asociación es promover y estimular formación continua del personal sanitario, que ejerza en actividades propias del sector o que pretenda incursionar en este campo. Todo ello en beneficio de la población asistida, para que pueda disponer de un servicio óptimo y de calidad.

Como metodología, los docentes emplean estrategias proporcionadas por la asociación en la formación de sus estudiantes, que faciliten el trabajo y permitan la promoción, prevención y recuperación de la salud de la población, objetivo primordial del personal sanitario y razón por la que ASANPIS prepara el factor humano necesario para estos fines.

Motivos por los que es necesaria la formación permanente En principio, la formación profesional genera una mejor calidad de vida, para que el individuo pueda disponer de nuevas y diversas herramientas, que le permitan adaptarse a las transformaciones que ocurren en el ámbito de su desarrollo y que inciden en su desempeño laboral y profesional.

El conocimiento no es estático, va en evolución constante con los cambios que se originan y la formación continua le permite actualizar y adquirir nuevos conocimientos. En este sentido, ASANPIS ofrece al personal que presta servicios en el área de salud y que no tiene acreditación para ejercer el cargo que ostenta, la preparación adecuada para poder participar en las diversas oposiciones disponibles. De esta manera, cumple con su principal propósito, que es brindar acceso a la formación continua, como principio fundamental para que el personal sanitario pueda progresar en su carrera laboral.



