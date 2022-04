La sostenibilidad es el futuro: Las claves del auge de la ropa ecológica, por Promotionlab Comunicae

miércoles, 6 de abril de 2022, 10:57 h (CET) El encarecimiento del coste de la vida, derivado del aumento del coste de las materias primas y de la energía, principalmente, no debe detener lo ya avanzado hacia un mundo más sostenible. Ahora más que nunca es cuándo hay que entender que solo la sostenibilidad del planeta puede llevarnos a la estabilidad y la armonía necesarias para evitar este tipo de situaciones En estos momentos todo el mundo es consciente de la importancia de la sostenibilidad para conservar nuestro planeta. No obstante, el momento que se está viviendo es muy complicado: Se han disparado los costes de los combustibles, de la electricidad, de las materias primas… Todo ello, supone un encarecimiento del coste de vida. ¿Debe ser ello un impedimento para retroceder en el camino recorrido y olvidar lo conseguido hasta el momento en materia de conservación medioambiental, debido al alto impacto del aumento de los costes?

En el caso de Promotion Lab, empresa dedicada a la fabricación de ropa ecológica y uniformes para empresas, han demostrado que ser sostenible y cuidar del planeta no está reñido con ofrecer precios competitivos.

¿Cómo lo han logrado?

Gracias a la concienciación de la sociedad, los hábitos de los consumidores están orientándose al consumo de productos de KM0 y/o de impacto ambiental neutro. Desde Promotion Lab, como fabricantes de ropa ecológica, han sido pioneros en ofrecerlo. Su filosofía de empresa se ha centrado en elaborar productos alejados del ‘fast fashion’, sustituyéndolos por productos atemporales y de calidad que permiten disfrutar de la moda y cuidar el planeta ya que tienen una vida útil muy superior a los productos ‘low cost’.

¿En qué beneficia esto al planeta?

Pues sobre todo, en el menor consumo de recursos, tanto energéticos, como hídricos, algo cada vez más importante tal y como se está demostrando en un contexto marcado por la crisis de Ucrania y las alzas estratosféricas en los precios de la energía.

En el caso de las prendas que fabrican en Promotion Lab, se cuida hasta el más mínimo detalle de la cadena de suministro, lo que les ha permitido fabricar prendas con una huella de carbono neutra al reducir hasta en un 90% el consumo de agua necesario para la obtención de una camiseta o un pantalón. Además, al fabricar sus prendas libres de herbicidas y pesticidas, garantizan una mejor conservación del suelo donde crece su algodón, permitiendo la rotación de cultivos y sobre todo, evitando la contaminación de la superficie cultivable.

La apuesta de Promotion Lab por el cuidado del medio ambiente se ve reflejada en sus logros. No sólo se han convertido en uno de los principales consumidores de algodón orgánico del país, si no que además, cada día ganan más presencia gracias al impresionante abanico de prendas que pueden fabricar empleando materiales orgánicos y/o reciclados, cumpliendo con los más estrictos estándares y certificaciones de fabricación sostenible como son Oeko-Tex Y GOTS.

Como muestra de ello, en el año 2021 han pasado de ofrecer apenas doce productos orgánicos entre camisetas, sudaderas y polos, a comercializar más de 40 variedades de producto diferentes, incluyendo pantalones de algodón orgánico, camisas, chaquetas, bolsas de tela personalizadas, calcetines, delantales… un catálogo de lo más amplio y siempre adaptado a las necesidades de sus clientes, entre los que se encuentran tanto firmas de moda casual y streetwear como grandes corporaciones para las que fabrican su ropa de trabajo.

Entre los clientes que han apostado por Promotion Lab para fabricar sus productos se encuentran entidades de reconocido prestigio nacional e internacional como por ejemplo La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, para la cual han creado una colección de textiles orgánicos que comprenden camisetas, sudaderas, mochilas e incluso productos de merchandising como lanyards o tazas personalizadas, fabricadas en materiales ecológicos como el algodón orgánico y el poliéster reciclado post-consumo (RPET) o el Grupo Restalia, conocida por gestionar marcas como TGB, 100 Montaditos o Panther, para los cuales han desarrollado para la uniformidad de sus locales una línea de ropa ecológica y de gran impacto visual y que traslada los valores de ambas empresas al terreno de lo eco-friendly.

Esto demuestra, que cada día son más las entidades interesadas en abrazar la cultura de la sostenibilidad gracias al desarrollo de propuestas de valor como la que ofrece Promotion Lab, cuyos productos además de ser sostenibles, son fabricados en España (la empresa cuenta con varios centros de producción tanto en la Comunidad Valenciana como en el País Vasco) o en países cercanos como Portugal, lo que permite evitar la emisión de gran cantidad de toneladas de CO2 a la atmósfera.

El compromiso con el medio ambiente es en estos momentos más necesario que nunca, y empresas españolas como Promotion Lab han demostrado y siguen demostrando que ser ecosostenible no solo es rentable ahora, sino también en el futuro. En la apuesta por la sostenibilidad, siempre se gana.

