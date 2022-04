Exámenes oficiales de árabe, ¿Dónde y cómo prepararlos? Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 17:31 h (CET)

Una de las preguntas que muchos estudiantes de universidades y escuelas de idiomas del país se plantean es dónde preparar los exámenes oficiales de árabe. Esto se debe a que en algunas ocasiones se sienten inseguros y poco preparados para obtener una buena calificación, algo que resulta muy negativo, ya que puede llegar a perjudicar el avance profesional del alumno si se hace algo repetitivo.

Cuando esto ocurre, puede significar que algo va mal en la metodología de enseñanza, con la motivación o con la forma de preparar el examen. Una solución a esta problemática puede ser optar por un curso como los que ofrecen en la Academia Árabe, ubicada en la ciudad de Madrid, para preparar los exámenes oficiales de árabe.

¿Hay certificados oficiales de árabe en España? No existe una titulación oficial de árabe ni un organismo internacional que regule la evaluación de competencia en el idioma. En España funcionan varias instituciones que ofrecen cursos y certificados con validez dentro del territorio nacional.

En Academia Árabe saben lo que se va a exigir de cada uno en las principales universidades y escuelas de idiomas de Madrid y han adaptado sus cursos para que se aproveche al máximo el tiempo de estudio. Después de pasar por sus aulas, los alumnos no volverán a presentarse a un examen y sentirse inseguros del resultado, pues se habrá conseguido, por un lado, afianzar el conocimiento general de árabe en sus aspectos principales (oral, escrito, lectura y gramática), de una manera sólida y práctica, a través de su exclusivo método propio. Por otro lado, aplicar los conocimientos a las exigencias del centro de estudios.

Algunos detalles que deben saber los interesados en prepararse para los exámenes oficiales de árabe Quienes estén interesados en prepararse para los exámenes oficiales de este idioma pueden inscribirse en la Academia Árabe, donde ofrecen los niveles A1, para principiantes; el A2, para los que pueden leer textos sencillos y diálogos poco complejos; el B1, para los que escriben a la perfección textos y son capaces de expresar sus ideas en árabe; el C1 y el C2, que son los niveles más avanzados, y el de Conversación para los que quieran hablar la lengua con fluidez.

Las clases de árabe las imparten profesores nativos, un aspecto muy importante para la enseñanza de cualquier idioma.

Se ofrecen cursos mediante videoconferencia o de forma presencial. El precio incluye prueba de nivel, matrícula, libro de texto y de ejercicios y CD de audio en formato electrónico.

Los interesados en obtener mayor información deben consultar la página web de la academia donde están a disposición cada uno de los detalles. Además, por la misma vía, los futuros alumnos puede rellenar un formulario de inscripción.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.