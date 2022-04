Los beneficios de la música y de la percusión en los niños Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 17:36 h (CET)

Uno de los juguetes favoritos de los niños son los instrumentos musicales. No obstante, se ha demostrado que más allá de un simple pasatiempo, la música y la percusión aportan grandes beneficios en el desarrollo de los niños y niñas.

La estimulación de áreas cognitivas, sensoriales y motoras son algunas de las principales ventajas de la música para los niños. Es por ello que se recomienda motivarles hacia este camino desde muy temprana edad. Al respecto, Percuforum es una tienda especializada que dispone de una amplia variedad de instrumentos musicales para niños de todas las edades.

Los beneficios de la percusión en niños La música es considerada el lenguaje universal de la sociedad. En el caso de los niños, no es la excepción, ya que les ayuda a desarrollar habilidades comunicativas y cognitivas de una forma más efectiva.

En el aspecto cognitivo, se ha demostrado que la percusión es uno de los elementos que más estimulación de la actividad neuronal proporciona. La exposición de los niños a la música desde una edad temprana y de forma continua ayuda a un desarrollo cognitivo más acelerado. Además, fortalece la capacidad de atención y concentración.

En este mismo aspecto, la entonación del ritmo y la melodía contribuyen a fomentar el lenguaje y el habla de los niños. Asimismo, las habilidades motoras también se ven influenciadas por la música, ya que, al bailar, los niños logran tener un mayor equilibrio y coordinación de sus movimientos y fortalecen sus músculos.

A nivel emocional, la música también representa un elemento importante en la vida de los pequeños, que podrán aprender a identificar sus emociones y gestionarlas de la manera adecuada. La creatividad y capacidad de socializar son otros aspectos que se benefician de la temprana inclusión de la música en las rutinas de niños y niñas.

¿Cómo incluir la música en el día a día de los niños? Existen diferentes maneras de incluir la música en la vida de los niños y aprovechar así las ventajas de esta. Cantarles es una de las más comunes. Sin embargo, comprarles instrumentos musicales desde temprana edad es de las opciones más recomendadas por los especialistas.

Esto se debe a que, al tener el instrumento disponible continuamente, los pequeños podrán aprovechar al máximo las ventajas que ofrece la percusión para su crecimiento. Tiendas especializadas como Percuforum han logrado distinguirse en el mercado por disponer de una amplia gama de instrumentos musicales diseñados exclusivamente para los más pequeños.

Su variado catálogo se caracteriza por ofrecer los instrumentos de batucada, basados en la percusión brasileña. Más de 235 productos musicales para niños se pueden encontrar en la tienda online Percuforum, orientados a contribuir en el crecimiento y bienestar de los niños.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.