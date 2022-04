Kabel patrocina IA en Femenino, evento que da voz a expertas en tecnología Comunicae

miércoles, 6 de abril de 2022, 08:21 h (CET) IA en Femenino es el encuentro clave para las profesionales de los departamentos de Data, Analytics e Inteligencia Artificial. Según datos de Eurostat, actualmente solo el 32,3% de los estudiantes en las carreras STEM, son mujeres El próximo 7 de abril tiene lugar el evento IA en Femenino, un evento híbrido y gratuito donde expertas de todas las industrias darán su visión sobre el estado actual de la Inteligencia Artificial y analizarán cuáles son los próximos pasos, a corto y medio plazo.

El encuentro, organizado por Big Data Magazine y AI-Network, tiene la voluntad de fomentar la inspiración de las mujeres del sector para lograr la innovación. Para ello, tendrán lugar una serie de mesas redondas y keynotes donde las especialistas podrán compartir experiencias sobre los departamentos de Data, Analytics e Inteligencia Artificial.

“Cada vez hay más iniciativas que apoyan la presencia femenina en las carreras STEM”, apunta Irene Serrano Olmeda, Chief Sales Officer de Kabel. “Sin embargo, para que esta transformación del sector se haga efectiva, necesitamos referentes femeninos que sirvan de ejemplo e inspiración”.

Irene Serrano moderará la mesa redonda sobre la ‘Gobernanza del dato y su impacto en la IA’. Un espacio que busca analizar la Gobernanza desde un punto de vista corporativo, así como valorar su importancia, la conexión que tiene con los departamentos de desarrollo de la IA y su papel en el futuro, entre otras cuestiones.

Le acompañarán Mayte Ballestar, investigadora en la URJC y Head of Analytical Consultants en Google; Estefanía Yagüez, Director Consumer Insights & Market Intelligence en L´Oréal Spain & Portugal; y Paloma Cuesta, Data Management & Data Governance Senior Consultant.

Además de este coloquio, se tratarán otros temas en torno al papel de la Inteligencia Artificial, que ya pueden consultarse en la página web del evento:

Keynote - De mujer a mujer ¿Nos ayudará la IA?



Mesa Redonda - El papel del CDO/CAIO y su relación con la C-Suite



Keynote - Creemos IA de confianza



Mesa Redonda - IA: Start-ups vs Grandes Corporaciones

DATOS DEL EVENTO

¿Día? 7 de abril de 2022

¿Hora inicio? 17:00

¿Dónde? Online. La entrada debe reservarse con antelación.

¿Agenda? https://iaenfemenino.es/agenda/

SOBRE KABEL

Kabel Impulsa la transformación de los negocios a través de la tecnología. Acompaña clientes ofreciéndo servicios de consultoría y asesoramiento a través de soluciones innovadoras centradas en maximizar el valor de los datos, la automatización de los procesos, la productividad del empleado y la modernización tecnológica. Soluciones que les generan una ventaja competitiva. Kabel nació en el año 1995 con la vocación de ser el socio tecnológico de sus clientes, desarrollando software e infraestructuras IT y prestando servicios de consultoría en el ámbito de las tecnologías de la información.

Desde 2012, es el primer partner español por competencias de Microsoft. Desde 2019 tiene la Certificación a nivel mundial como Partner de Realidad Mixta de Microsoft y en 2020 fue partner del Año de IA de Microsoft en España. Es además partner Certificado de otras compañías como Databricks, Snowflake o Anjana

