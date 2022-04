Cómo controlar las hormonas y las emociones durante el periodo premenstrual Emprendedores de Hoy

El síndrome premenstrual es una situación que suele presentarse con una extensa variedad de posibles síntomas que aparecen sin dibujar ningún tipo de patrón que se pueda predecir.

Es por ello que causa fuertes estragos en muchas mujeres, en forma de molestias y dolores físicos que pueden llegar a ser bastante severos o en forma de cambios en su estado emocional.

Muchas mujeres buscan algún producto o tratamiento por medio del cual controlar o, por lo menos, reducir el impacto de los síntomas que produce en su cuerpo el síndrome premenstrual. Esta búsqueda es lo que ha dado origen a TYME Naturals, un producto de origen natural fabricado bajo los máximos estándares de responsabilidad social y sostenibilidad ambiental, con el objetivo de brindar una solución efectiva a los estragos que causa esta situación en las mujeres.

Combatir los síntomas del síndrome premenstrual de la mano de TYME Naturals TYME Naturals es un producto fabricado con un enfoque proactivo hacia la salud, por lo que actúa para prevenir los síntomas del síndrome premenstrual antes de que aparezcan, lo que facilita a las mujeres una menstruación más saludable. Su desarrollo responde a un proceso de investigación extenso y profundo, con ingredientes que contrarrestan estos síntomas de forma respetuosa con el organismo femenino.

Gracias a este proceso, TYME Naturals sintetiza en una sola fórmula los componentes activos de varios ingredientes que se han utilizado tradicionalmente en el tratamiento de los síntomas más frecuentes del síndrome premenstrual, como el acné hormonal, la hinchazón de ciertas zonas del cuerpo, los calambres y los cambios de humor.

Las vitaminas de TYME Naturals combaten todos estos síntomas de forma proactiva e integral, con un efecto armónico en el cuerpo femenino que facilita su equilibrio hormonal, lo que alivia los síntomas de esta dolencia de forma natural.

Las ventajas y cualidades de TYME Naturals Ser un producto altamente efectivo en el alivio del síndrome premenstrual no es la única cualidad de TYME Naturals, ya que estas vitaminas son además un producto vegano, totalmente libre de gluten u organismos genéticamente modificados y su elaboración no implica daño o crueldad animal en ningún sentido. Todo esto, sin mencionar que se trata de un producto originario de España, por lo que representa un aporte para la economía local.

Todas estas características le dan un alto valor agregado a un producto que, en primer lugar, destaca por la efectividad de los extractos naturales combinados con vitamina B6 que ofrece su fórmula. TYME Naturals viene además en una novedosa presentación, cuya apariencia y sabor emulan a las gominolas, lo que brinda una sensación sumamente agradable al consumo de un producto que, ante todas las cosas, ofrece resultados visibles en el alivio del síndrome premenstrual.



