Coaching ejecutivo de la mano de la experta Lola Pérez Arocha

miércoles, 6 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

El coaching es uno de los servicios más solicitados por las empresas en la actualidad, ya que implementa herramientas para mejorar la productividad de la organización.

Una de las especialidades de la coach Lola Pérez Arocha es el coaching ejecutivo, donde la experta busca provocar un impacto positivo en los profesionales encargados de dirigir una empresa. Con la formación, las habilidades sociales y la salud mental de los empleados registran una mejora sustancial, en vista de que las emociones toman mayor protagonismo.

¿Por qué un servicio de coaching ejecutivo comportará consecuencias positivas para una empresa? De acuerdo con los especialistas, el coaching ejecutivo es un proceso de autoreconocimiento en el cual la persona puede modificar su panorama laboral y personal. De esa manera, se convierte en una herramienta útil para llevar a cabo un análisis del ambiente laboral y redefinir las estrategias con mayor claridad y realismo.

El argumento desde donde se construye el coaching ejecutivo es que las empresas están formadas por seres humanos. De este modo, los líderes deben priorizar la inteligencia emocional, ya que influye en el comportamiento y la capacidad de una persona para desenvolverse en los distintos escenarios de su vida.

Por otra parte, técnicas como el mindfulness permiten al empleado mantenerse enfocado en las acciones que lleva a cabo en el presente, sin preocuparse por cuestiones pasadas o futuras. Este método incrementa el interés, la curiosidad y aceptación de una persona, un elemento clave para cumplir con sus obligaciones.

La inteligencia emocional influye en el desempeño laboral de una persona Trabajar en estrategias para construir un clima de trabajo óptimo es una necesidad para aumentar la productividad de una empresa, con resultados positivos para todos sus integrantes. Al tratarse de seres humanos, las emociones son un elemento importante en el que es necesario trabajar. Y familiarizarse con ellas.

Uno de los aspectos que más trabajo requiere es la comunicación, donde un líder emocionalmente inteligente transmite su pasión a todo el equipo, de tal forma que el objetivo en común sea la prioridad. En las empresas en las que no se gestionan los conflictos correctamente, los proyectos no llegan a concretarse y el ambiente puede volverse asfixiante.

Como consecuencias positivas de priorizar la inteligencia emocional, la labor del equipo alcanza su máximo potencial y todos los empleados que conforman la unidad de trabajo encuentran la motivación necesaria para mantener la eficiencia en cada actividad. El resultado es una empresa que implementa una transformación que aporta beneficios para la comunidad.

Los servicios para empresa que ofrece la coach Lola Pérez Arocha se enfocan en fortalecer el clima laboral para generar un estado de bienestar entre empleados y líderes. Para lograrlo, es necesario trabajar en comunicar los beneficios del trabajo en equipo, ya que es la forma más adecuada de incrementar la participación.



