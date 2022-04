Los cabezales de cama tapizados de Home and Relax dotan al dormitorio de elegancia y comodidad Emprendedores de Hoy

Los cabezales de cama tapizados son elementos decorativos que combinan estilo y comodidad, y que son capaces de transformar un dormitorio sin la necesidad de una instalación compleja. Home and Relax, con sede en Murcia, tiene a disposición modernos cabezales que marcan tendencia por su elegancia y calidad.

Más de 30 años de exitoso trabajo como fabricantes y comercializadores son el mejor aval de calidad de esta compañía, que dispone en su página web de un amplio catálogo en artículos de descanso, dormitorios, sofás, comedores, recibidores y complementos para el hogar. Además, la compañía ofrece la posibilidad de personalizar cada pieza, de manera que el cliente las adapte a su gusto y presupuesto.

Añadir tendencia y funcionalidad al dormitorio con los cabezales de cama tapizados Cualquier cama ganará efecto de altura, lujo, elegancia y vistosidad con solo añadirle un hermoso cabezal como los que ofrece esta tienda online. Además de su esencial función decorativa, estas piezas impiden la caída de almohadas o cojines, actúan como aislantes del frío en la cabeza, sirven de apoyo para sentarse a leer y protegen la pared de las manchas generadas por el tacto.

Los expertos en mueblería y decoración de Home and Relax recomiendan a quienes desean aprovechar el espacio al máximo, la adquisición de modelos con mesas de noche incorporadas, como el cabezal de cama tapizado Pisa, fabricado en MDF de la mejor calidad, cubierto con tela densa antimanchas y transpirable. Los enganches de esta pieza son ultraresistentes y sus medidas son variables, de acuerdo con las indicaciones del cliente.

Otra de las decenas de opciones para embellecer la cama es el cabezal Danubio, que ofrece un diseño de rombos que da un toque elegante y moderno a la habitación de descanso. Su cubierta acolchada y de tela aterciopelada cubre una estructura de pino reforzada con MDF. Sin embargo, la tendencia más actual la representan cabezales como Venus, un imponente acolchado decorado a rayas y relleno de espuma HR de alta densidad para mayor confort.

El muestrario de telas está disponible en el catálogo de la tienda, con múltiples texturas y tonos. Tapizados con relleno, planos, con figuras geométricas, luces incorporadas, en chapa natural, lacados y muchas más opciones están disponibles en esta casa especialista en decoración.

Un servicio integral a domicilio Con la asesoría de la empresa, los compradores contarán con múltiples opciones para ejecutar proyectos integrales de decoración completamente personalizados. Al aportar las medidas, el modelo y el tipo de materiales que desean, la casa fabricante entregará el pedido con puntualidad y máxima calidad. El envío a puerta, totalmente gratuito, es otra de las ventajas que ofrece Home and Relax, una tienda que garantiza elegancia, funcionalidad y estética en cada espacio.



