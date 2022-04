Invertir en bienes inmuebles como valor refugio en tiempos de crisis Emprendedores de Hoy

Una de las preocupaciones que experimentan las personas en épocas de contracción económica es en qué invertir su dinero. Lo más recomendable para estos casos es optar por los valores de refugio, que son aquellos activos considerados menos volátiles durante épocas de incertidumbre.

Entre estos, destacan principalmente el oro, algunas divisas y las criptomonedas como el bitcoin. No obstante, invertir en bienes inmuebles como valor refugio en tiempos de crisis se ha convertido en una excelente opción, incluso, en una tendencia tras la llegada del covid en el 2020. Por tal razón, empresas como Feelin Home se dedican a asesorar a sus clientes en el proceso de selección del tipo de construcción de casas unifamiliares de autopromoción.

Los grandes motivos para invertir en bienes inmuebles como valor refugio en tiempos de crisis El confinamiento que generó la pandemia afectó económicamente a empresas y a personas en general. Las finanzas de diferentes sectores económicos empezaron a generar abrumadoras pérdidas. Sin embargo, el sector inmobiliario comenzó a verse beneficiado, ya que muchos ciudadanos apostaron por invertir en bienes inmuebles como valor refugio en tiempos de crisis.

Durante las recesiones económicas, como la que ha afectado a España y al mundo desde 2020, muchas personas consideran absurdo realizar una inversión y prefieren dejar sus ahorros paralizados. No obstante, otras personas prefieren sacarle provecho a su dinero invirtiendo en bienes inmuebles para vivir de forma individual o en familia, porque saben que es una opción segura, con muy pocos riesgos y que puede traer buenos frutos en el futuro.

Es muy improbable que un inmueble pierda su valor. De hecho, puede revalorizarse si se invierte en mantenimiento y en remodelaciones. Adicionalmente, un aspecto a tener en cuenta es que, en tiempos de inflación, los precios de este tipo de propiedades tienden a elevarse. Las personas que se hayan arrepentido de haber invertido en un inmueble tienen la fácil alternativa de vender o alquilar, sin ningún tipo de problema.

Asesoría de Feelin Home para la construcción de un bien inmueble La empresa Feelin Home ofrece toda la asesoría que se necesita para construir desde cero un bien inmueble, como permisos de obra, selección del arquitecto y el constructor, financiación (si se requiere), etc.

Además, brinda diversas alternativas para la ejecución de la casa anhelada. Por ejemplo, el steel frame, que utiliza materiales ligeros, como el acero galvanizado; la madera tradicional; y el hormigón celular, ideal para viviendas unifamiliares y casas modulares.

Los interesados en conocer mayores detalles pueden acceder a la web de Feelin Home para contactar con la empresa.



