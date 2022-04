Deducciones en el IRPF por obras de eficiencia energética en viviendas, por Vatios Verdes

El consumo de electricidad es uno de los factores que inciden negativamente en el cambio climático.

Por tanto, gobiernos y comunidades de distintas partes del mundo están exigiendo que se pongan en práctica nuevos hábitos y costumbres para fomentar su ahorro.

En este sentido, en España es posible acceder a deducciones en el Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (IRPF) por obras de eficiencia energética viviendas. Para lograr este beneficio, se debe solicitar un certificado energético antes de la mejora en la propiedad y otro con posterioridad. Una de las mejores maneras de acceder a estos servicios es a través de la consultoría energética Vatios Verdes que, además, lleva adelante proyectos de instalación de energías renovables en hogares y negocios.

El funcionamiento de las deducciones en el IRPF en obras de eficiencia energética Las deducciones temporales que se aplican sobre la inversión de las reformas rigen para viviendas habituales, para las que son alquiladas, para las que están a la expectativa de alquiler y para edificios residenciales. Los gastos que pueden ser deducidos son los honorarios de los trabajadores, los gastos de planificación, dirección y ejecución de la obra, la inversión en materiales y equipo y otros costes que hayan sido necesarios para el desarrollo de la reforma.

Entre estos pagos adicionales se incluye el gasto que supone la confección de los certificados de eficiencia energética. Justamente, este documento elaborado por un profesional técnico es la prueba que se necesita para acreditar todos los gastos. Una vez concluida la obra, se compara el certificado final con el que se había realizado antes de comenzar con los trabajos.

Existen otras condiciones adicionales para que los gastos sean deducibles. Por ejemplo, no se consideran los costes de instalación o sustitución de instrumentos que usen combustibles fósiles. Por otra parte, los pagos deben haber sido realizados de alguna manera que no sea en efectivo. La deducción no incluye las cantidades que sean subvencionadas mediante ayudas públicas.

Porcentajes de deducción del IRPF en obras de eficiencia energética en viviendas Hay dos tipos de deducciones que se aplicarán en las obras que favorezcan la eficiencia energética. En primer lugar, las reformas que disminuyan el consumo de refrigeración y calefacción en un mínimo del 7 % pueden acceder a una deducción del 20 % con una base máxima de 5.000 € anuales.

Por otra parte, es posible aspirar a una deducción del 40 % en las obras que disminuyan el indicador de consumo de energía no renovable en un mínimo del 30 % y también en las reformas que permitan alcanzar la calificación energética A o B. En estos casos, la base máxima anual es de 7.500 €.

Por medio de los servicios de Vatios Verdes es posible diseñar la instalación de dispositivos de energía renovable y acceder a los certificados de eficiencia energética en viviendas necesarios para obtener las deducciones del IRPF.