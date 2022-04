Planificar las estimaciones de ventas futuras es indispensable, por Escuela para Impresores Emprendedores de Hoy

Uno de los problemas más comunes en la planificación de ventas es el exceso de optimismo. En particular, en el sector de los impresores es frecuente que las empresas prevean mejores años de los que luego tienen.

Esto resulta un problema porque cuando se tiene conciencia de que el plan estuvo mal elaborado, por lo general, ya es tarde para tomar decisiones que permitan torcer el rumbo.

En Escuela para Impresores, una academia online pensada para empresarios del sector gráfico, es posible hacer distintos cursos y formaciones para realizar la planificación anual de manera ajustada y precisa. Asimismo, la institución brinda apoyo para que las empresas puedan incorporar nuevos métodos para captar más clientes.

Una planificación que contemple el declive y los imprevistos Según la experiencia de Escuela para Impresores, una empresa gráfica puede llegar a perder hasta el 14 % de sus clientes anualmente. Además, es frecuente que otros pidan menos trabajos, lo que también repercute negativamente en las ventas. Por lo tanto, el volumen de operaciones que se necesita para llegar a cumplir con objetivos ambiciosos y optimistas suele ser mayor de lo que imaginan en la mayoría de las empresas.

Por otra parte, eventos inesperados como la pandemia o ahora los cambios económicos derivados de la guerra en Ucrania, también pueden alterar la planificación. Por eso, cada año las empresas deben buscar formas de conseguir nuevos clientes y aumentar la facturación para compensar estos y otros contratiempos posibles.

Solo cuando se aproxima el final del año o del período escogido para planificar, es posible aclarar si lo que se previó es correcto o no. En caso de ser errado, el margen de maniobra para alterar el resultado final es muy escaso. De esta manera, la planificación de ventas resulta esencial para las empresas.

Aprender a planificar y aumentar las ventas mediante formaciones Escuela para Impresores cuenta con distintos talleres en los que es posible aprender a hacer una buena planificación de ventas e incorporar métodos para encontrar nuevos clientes y mercados. También se estudia la forma de ofrecer nuevas aplicaciones a los clientes actuales de una empresa.

Entre la oferta formativa de la escuela se destacan los cursos presenciales de 1 día de duración dirigidos a propietarios, directores de ventas y área comercial, directores de marketing y comerciales, como por ejemplo “Gestión de un Equipo Comercial” o “Cómo vender mejor la Impresión Digital”. También es posible acceder a masterclasses ytalleres online dirigidos a ayudar a los impresores gráficos.

Con este tipo de formaciones es posible aprender a planificar y hablar de forma diferente a los clientes para ganar efectividad en las ventas. El conocimiento aporta valor y contribuye a la diferenciación de una empresa.

A partir de los cursos de Escuela para Impresores, las compañías del sector gráfico pueden incorporar un aprendizaje que les permita realizar una correcta planificación para mejorar sus ventas y lograr un crecimiento.



