Servicios financieros de la franquicia Best House exclusivos para mayores de 65 años

martes, 5 de abril de 2022, 12:55 h (CET)

A partir de los 65 años, llega un momento del ciclo vital en el que, con la llegada de la jubilación, disminuyen los ingresos de las personas, mientras se pueden disparar los gastos.

Desde la franquicia Best House, han desarrollado una serie de soluciones financieras para que sus clientes más mayores puedan vivir sin preocupaciones y sin la necesidad de vender sus inmuebles.

Hipoteca inversa El primero de los servicios que ofrece la franquicia Best House, a través de Best Credit, a sus clientes de más de 65 años es la hipoteca inversa. Se trata de un tipo de préstamo hipotecario que funciona al revés que una hipoteca normal. Le permite al propietario disfrutar de una renta mensual a cambio de que ofrezca su vivienda como garantía, mientras puede seguir viviendo en ella. Es decir, es el banco quien le paga la hipoteca al propietario a cambio de su casa. El importe total que se presta a través de las mensualidades equivale al valor de la vivienda.

En este tipo de servicio financiero, el beneficiario no será el encargado de devolver el capital prestado, sino que serán sus herederos en el momento de su fallecimiento. Estos herederos deberán decidir si quieren vender el inmueble o pagar el restante de la deuda con sus propios fondos o contratar una nueva hipoteca para pagar la deuda pendiente.

Servicio de venta de nuda propiedad Otro de los productos financieros que pueden disfrutar los clientes de Best House mayores de 65 años es la venta de nuda propiedad. Esta venta consiste en que el propietario de la vivienda transmite la titularidad de su casa a la entidad financiera a cambio del pago de una única cantidad.A la vez, se le reserva el derecho de continuar habitando en su casa mientras viva, es decir, preserva el usufructo de la vivienda (puede vivir en ella y solo paga los gastos que se generen del uso de la misma o incluso alquilarla).

Servicio de renta vitalicia inmobiliaria El tercer producto es similar al anterior. En ambos, se vende la nuda propiedad o titularidad de la vivienda y se preserva el usufructo o derecho de vivir en ella. La diferencia entre ambos es que el cliente recibe a cambio una renta para toda su vida.

Servicio de venta con alquiler garantizado El último producto que ofrece la franquicia Best House en exclusiva a sus clientes de más de 65 años es la venta con alquiler garantizado. En este caso, se produce la venta del pleno dominio, es decir, se vende tanto la nuda propiedad como el usufructo, pero con la condición de que el cliente se quede en esa casa viviendo de por vida y pagando un alquiler. Pasaría de ser el propietario del inmueble al inquilino. Este producto es una modalidad de venta. Este nuevo inquilino estará exento de pagar los gastos de la propiedad como son las derramas, gastos de comunidad, IBI, etc.

Estos son los servicios que ofrece la franquicia Best House a sus clientes más mayores. Una franquicia inmobiliaria galardonada con el premio a Mejor Franquicia Inmobiliaria en dos ocasiones durante el pasado 2021. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector inmobiliario y financiero y la profesionalidad y el respaldo de entidades empresariales, financieras y aseguradoras de primer nivel, que aseguran el mejor trato y una experiencia 360 grados a sus clientes.

Para ofrecer estos productos, los trabajadores de Best House estudian cada caso de forma personalizada y asesorando sobre cuál sería la mejor opción en función de las necesidades de cada perfil. El objetivo es garantizar una jubilación tranquila y satisfactoria a sus clientes más mayores.



