TupTup, servicio de platos de calidad a domicilio, estrena distribución propia en Madrid con envío gratuito

martes, 5 de abril de 2022, 17:09 h (CET) TupTup, la empresa de servicio de comida a domicilio con calidad de restaurante, inicia en abril su primera campaña de distribución propia en Madrid, nicho gastronómico-cultural para los foodies y amantes del buen comer. Para celebrar esta iniciativa, durante el mes de abril los gastos de envío serán gratuitos a través de la web (www.tuptup.es). TupTup se convierte así en el único servicio de tupper a domicilio en España que no cobra los gastos de envío TupTup, la startup cántabra de comida a domicilio con calidad de restaurante, aterriza en Madrid con distribución propia. Para celebrarlo, ha puesto en marcha una promoción exclusiva hasta el 30 de abril con la que los gastos de envíos serán gratuitos durante todo el mes, una iniciativa inédita en el mercado.

Se convierte así en el único servicio de comida a domicilio de calidad que no cobra los gastos de envío en sus pedidos. Todos los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid que quieran disfrutar de TupTup podrán realizar sus pedidos en cualquier momento a través de la web y planificarse un menú semanal variado y nutritivo gracias a la amplia carta de platos ofertada.

Asimismo, Madrid se presenta como la ciudad perfecta para esta novedosa distribución. Para el chef y cofundador de TupTup, Pedro Sarabia, la capital es uno de los máximos exponentes de la cocina española e internacional: “Sin duda, la ciudad se ha ganado su condición de nicho gastronómico a pulso. Allí, la numerosa oferta culinaria y hostelera potencia una competencia de alto nivel. Dicho esto, consideramos que TupTup es perfectamente adaptable a este ambiente y a todos los ciudadanos que quieran disfrutar del servicio que ofertamos”.

Desde sus inicios, TupTup está conformada por una plantilla de chefs con años de trayectoria en las esferas culinarias. Experiencia profesional que se ha querido trasladar a la calidad de preparación de los platos e innovaciones culinarias. Comida asiática, cocina mediterránea tradicional y saludables platos veganas son algunas de las numerosas opciones que oferta TupTup en su web (www.tuptup.es). Esta variedad posiciona al startup como una propuesta idónea para todos los amantes del buen comer y, por supuesto, los críticos gastronómicos que valoren la cocina realizada con dedicación.

Promoción especial para Semana Santa.

Por otra parte, con la aproximación de la esperada Semana Santa, TupTup lanza una promoción especial disponible para toda la Península. El servicio de comida a domicilio en calidad de restaurante busca así acercar sus platos y menús a todas aquellas personas que destinen estas vacaciones al descanso y se trasladen a segundas residencias.

Gracias a esta promoción exclusiva, todos los usuarios podrán llevarse 2 platos gratis con cada pedido de 5 platos. La promoción estará activa hasta el 13 de abril a las 23:59 horas.

“Queremos que comas bien”.

TupTup no pretende ser un servicio de takeway para salir del paso, sino demostrar que la posibilidad de disfrutar de comida casera y tradicional a domicilio es más sencilla de lo que parece. Ésto es posible gracias al equipo compuesto por chefs profesionales con años de trayectoria que elaboran sus propias recetas y a la materia prima de calidad, con producto siempre de cercanía y de temporada.

La oferta de TupTup incluye alternativas para todo tipo de paladares: platos de cuchara, comida internacional, platos tradicionales, postres y opciones veganas, con una detallada tabla nutricional y listado de alérgenos. Semanalmente se renueva la carta para que los clientes puedan degustar menús variados y adaptados a sus gustos y necesidades. TupTup tiene como objetivo ofrecer una gama de platos variados, caseros y, sobre todo saludables, por ello todos son elaborados con productos 100% naturales, frescos y sin aditivos. Envasados en recipientes reciclables diseñados expresamente para garantizar su refrigeración, los platos se conservan frescos entre 7 y 10 días.

