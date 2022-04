¿Cómo preparar el cabello para primavera?, por Icaro Salón Emprendedores de Hoy

martes, 5 de abril de 2022, 12:45 h (CET)

Después del invierno, llega la primavera y empiezan los días de sol y buen tiempo. Durante esta época, se debe prestar atención al cabello para llegar al verano con una buena calidad en la melena.

Después del frío del invierno, el cabello está debilitado por los secadores, las planchas… El objetivo es corregir los desequilibrios del pelo y cuero cabelludo que los meses de frío han ocasionado, como la deshidratación o resecamiento y fortalecer el cabello a la vez que se aporta brillo e hidratación. En ese sentido, Jessica Llopis, directora de Icaro Salón, ofrece algunos consejos:

Retocar el corte Se recomienda empezar el buen tiempo con un buen corte, ya que esta es la mejor manera de fortalecer el cabello y notar engrosamiento en las puntas. De esta manera, las puntas quedan bien cerradas y selladas. Ideal para empezar cualquier rutina de cuidado.

Incluir más hidratación y vitaminas en la rutina habitual Cuidar la melena con tratamientos más intensos en proteínas y nutrientes será de vital importancia en esta época del año. Además, en los cambios de estación, se puede notar que el cabello está más debilitado, incluso con tendencia a la caída. En este sentido, la llegada de la primavera será un buen momento para empezar con algún tratamiento de vitaminas extra para ir fortaleciendo el cabello desde el interior, activando toda la oxigenación y el riego sanguíneo.

Utilizar protectores para los rayos UV Antes del verano, se debe empezar a cuidar y proteger el cabello de los rayos UV para evitar la deshidratación y la pérdida de color. Los productos con filtro solar ayudan a que no se oxiden los pigmentos y el color esté vibrante y con brillo.

Cuidarse de dentro hacia fuera La alimentación es clave para tener un cabello sano y fuerte. Una buena dieta rica en vitaminas, proteínas y fibras, junto con una buena hidratación, ayudará mucho a mejorar la calidad del cabello. Es importante tomar alimentos que contengan mucha vitamina B, C y E, así como también frutas y vegetales ricos en antioxidantes.

Tratamientos hechos a medida en Icaro Salón Ubicado en el centro de Barcelona, en el salón de peluquería Icaro Salón son especialistas en tratamientos para el cabello y cuero cabelludo. Mediante un análisis con microcámara pueden detectar cuál es la necesidad de cada cliente y así crear diferentes tipos de tratamientos totalmente personalizados, además de aconsejar la mejor rutina para un buen mantenimiento en casa.

Icaro Salón es un salón de belleza pensado para respetar la privacidad de cada cliente, mientras disfruta del tratamiento a realizar. Un lugar tranquilo y relajado con terraza para poder disfrutar del buen tiempo de Barcelona. Una de las mejores elecciones para desconectar y salir renovados/as.



